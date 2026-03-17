قاندىاعاش-ماقات اقىلى جولىنان 1,8 ميلليارد تەڭگەدەن استام تابىس ءتۇستى
اتىراۋ. قازاقپارات - 2025-جىلعى 15-مامىردان 31-جەلتوقسانعا دەيىن قاندىاعاش-ماقات اقىلى اۆتوجول ۋچاسكەسىن پايدالانۋدان 1872826250 تەڭگە كولەمىندە تولەم ەسەپتەلدى.
جينالعان قارجىنىڭ 1 ميلليارد 303 ميلليون 479 مىڭ 550 تەڭگەسى - رەزيدەنتتەردەن، ال 569 ميلليون 346 مىڭ 700 تەڭگەسى - بەيرەزيدەنتتەردەن تۇسكەن.
بۇل قاراجات اۆتوموبيل جولىن جوندەۋ جانە كۇتىپ-ۇستاۋ جۇمىستارىنا، جول ءجۇرۋ اقىسىن الۋ جۇيەسىنىڭ باعدارلامالىق-اپپاراتتىق كەشەنىن ۇستاۋعا، تارتىلعان ينۆەستيتسيالاردى قايتارۋعا، اقىلى قوزعالىستى ۇيىمداستىرۋعا، سونداي-اق جول-پايدالانۋ تەحنيكاسىن ساتىپ الۋ مەن قىزمەت كورسەتۋگە باعىتتالادى.
ايتا كەتەيىك، اقتوبە-قاندىاعاش-دوسسور-اتىراۋ-ر ف شەكاراسى (قۇرمانعازى وتكىزۋ پۋنكتى) رەسپۋبليكالىق ماڭىزى بار اۆتوجولىنىڭ قاندىاعاش- ماقات ارالىعى 2025-جىلعى 15-مامىردان باستاپ 20 جىل مەرزىمگە اقىلى نەگىزدە پايدالانۋعا بەرىلگەن.
- اتالعان اقىلى ۋچاسكەنىڭ جالپى ۇزىندىعى 380 شاقىرىم 525 مەتر. ونىڭ 143 شاقىرىم 525 مەترى اتىراۋ وبلىسىنىڭ اۋماعى ارقىلى وتەدى. اقىلى جول جۇيەسى كولىك ينفراقۇرىلىمىن تۇراقتى قارجىلاندىرۋعا، جول ساپاسىن ساقتاۋعا جانە قوزعالىس قاۋىپسىزدىگىن ارتتىرۋعا باعىتتالعان. اقىلى جولدى پايدالانعانى ءۇشىن تولەم تەك جۇك كولىكتەرىنەن عانا الىنادى. ال جۇرگىزۋشىلەر ءۇشىن بالامالى باعىت رەتىندە قاندىاعاش-اقتوبە- ورال-اتىراۋ-ماقات رەسپۋبليكالىق ماڭىزى بار اۆتوجولى قاراستىرىلعان، - دەدى «قازاۆتوجول» ۇ ك ا ق ا و ف ديرەكتورى ارداق قايرەدەنوۆ.
سونىمەن قاتار، قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ «اۆتوموبيل جولدارى تۋرالى» زاڭىنىڭ 5-2-بابىنا سايكەس ءبىرقاتار كولىك قۇرالى اقىلى جولدى پايدالانعانى ءۇشىن تولەمنەن بوساتىلادى.
ولاردىڭ قاتارىندا قىزمەتتىك مىندەتىن اتقارىپ جۇرگەن جەدەل جاردەم، اۆاريالىق-قۇتقارۋ قىزمەتى، قۇقىق قورعاۋ ورگاندارىنىڭ ارنايى كولىكتەرى، قارۋلى كۇشتەردىڭ تەحنيكاسى، سونداي-اق قالا ماڭىنداعى تۇراقتى اۆتوبۋستار مەن ءبىر اۋدان شەگىندە قاتىنايتىن، ءتيىستى اۋماقتا تىركەلگەن جەڭىل كولىكتەر بار.
بۇدان بولەك، جەرگىلىكتى كولىك قۇرالدارى ءۇشىن ابونەنتتىك تولەم جۇيەسى قاراستىرىلعان. قازىرگى ۋاقىتتا جول قوزعالىسىنىڭ قاۋىپسىزدىگىن قامتاماسىز ەتۋ ماقساتىندا اتالعان ۋچاسكەدە دەۋ-23 جانە ساعىز دەپ مەكەمەلەرى قىزمەت كورسەتىپ جاتىر. جۇمىسقا 38 مامان مەن 17 ارنايى تەحنيكا جۇمىلدىرىلعان.
جۋىقتا وسى جىلدىڭ ىشىندە اتىراۋ-استراحان جولى دا جۇك كولىكتەرىنە اقىلى بولاتىنىن حابارلاعان ەدىك.