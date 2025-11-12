قانداي وتباسىلارعا الەۋمەتتىك كومەك كورسەتىلمەيدى
استانا. KAZINFORM - قازاقستاندا الەۋمەتتىك كومەك تاعايىنداۋدىڭ جاڭا ءتارتىبى ەنگىزىلەدى. ءبىرىڭعاي الەۋمەتتىك قولداۋ شارالارى ستاندارتىنا سايكەس، وتباسىلاردىڭ مۇقتاجدىق دەڭگەيى ەندى سيفرلىق وتباسى كارتاسىنداعى دەرەكتەر نەگىزىندە اۆتوماتتى تۇردە جانە جاڭارتىلعان كريتەريلەر بويىنشا ايقىندالاتىن بولادى.
بۇل تۋرالى Kazinform اگەنتتىگىنىڭ رەسمي ساۋالىنا جاۋاپ بەرگەن ەڭبەك جانە حالىقتى الەۋمەتتىك قورعاۋ مينيسترلىگى حابارلادى.
مينيسترلىك ءمالىم ەتكەندەي، مەملەكەتتىك قولداۋ شارالارى ازاماتتاردىڭ مۇقتاجدىق دەڭگەيىن ەسكەرە وتىرىپ تاعايىندالادى. بۇل ەسەپتەۋلەر ءۇشىن سكورينگتىك ۇلگى قولدانىلادى. اتالعان ۇلگىگە سايكەس، وتباسىلاردىڭ ءال-اۋقاتى التى دەڭگەيگە بولىنەدى - اسا مۇقتاجدىق (ازىق-تۇلىككە قاراجاتتىڭ جەتىسپەۋى) دەڭگەيىنەن باستاپ جوعارى ءال-اۋقاتقا (ماتەريالدىق قيىندىقتاردىڭ بولماۋى) دەيىن.
سكورينگتىك ۇشگى وتباسىلاردىڭ تۇرمىس دەڭگەيىن كەشەندى تۇردە باعالايدى. باعالاۋ كەزىندە كەلەسى كورسەتكىشتەر ەسكەرىلەدى:
- ماتەريالدىق جانە ماتەريالدىق ەمەس كورسەتكىشتەر؛
- اسىراۋىنداعى ادامنىڭ جۇكتەمەسى؛
- ءوزىن-ءوزى ىسكە اسىرۋ قابىلەتى؛
- جاسىرىن تابىستار.
- ماتەريالدىق كورسەتكىشتەرگە كىرىس، تۇرعىن ءۇي، مۇلىك، كولىك، نەسيەلەر جاتادى. ماتەريالدىق ەمەس كورسەتكىشتەرگە دەنساۋلىق جاعدايى، مۇگەدەكتىك، ءبىلىم دەڭگەيى كىرەدى. اسىراۋىنداعى ادامداردىڭ جۇكتەمەسى - جۇمىس ىستەيتىن جانە ىستەمەيتىن وتباسى مۇشەلەرىنىڭ قاتىناسى ارقىلى باعالانادى. جاسىرىن تابىستارعا بەيرەسمي جۇمىستان الىناتىن كىرىستەر مىسال بولا الادى، - دەپ ءتۇسىندىردى مينيسترلىك Kazinform ءتىلشىسىنىڭ ساۋالىنا بەرگەن جاۋابىندا.
باعالاۋ پروتسەسى ازاماتتىڭ قاتىسۋىنسىز جۇرگىزىلەدى. اتاپ ايتقاندا، جۇيە اۆتوماتتى تۇردە دەرەكتەردى تالداپ، ناقتى مۇقتاج جانداردى انىقتايدى. قازىر بۇل ۇلگى شىمكەنت قالاسى مەن قاراعاندى وبلىسىندا سىناقتان ءوتىپ جاتىر.
پيلوتتىق جوبا اياسىندا سكورينگتىك ۇلگى نەگىزىندە ءتورت مەملەكەتتىك قىزمەت بويىنشا تولەمدەر تاعايىندالعان:
- ءۇي جاعدايىندا ءبىلىم الاتىن مۇمكىندىگى شەكتەۋلى بالالاردىڭ وقۋ شىعىندارىن وتەۋ - 1255 ادام؛
- ءبىلىم بەرۋ ۇيىمدارىنىڭ وقۋشىلارى مەن تاربيەلەنۋشىلەرىنە قارجىلاي جانە ماتەريالدىق كومەك كورسەتۋ - 22382 ادام؛
- جەكە تۇرعىن ءۇي قورىنان جالعا الىنعان باسپانا ءۇشىن تولەنەتىن جالداۋ اقىسىن سۋبسيديالاۋ - 1478 وتباسى؛
- تۇرعىن ءۇي كومەگىن تاعايىنداۋ - 1730 قىزمەت كورسەتىلدى.
- جالپى، بۇل ۇلگى ازاماتتاردىڭ مۇقتاجدىق دەڭگەيىن وبەكتيۆتى تۇردە انىقتاۋعا، قيىن ومىرلىك جاعدايدا قالعان وتباسىلاردى انىقتاپ، ولارعا ەڭ ءتيىمدى قولداۋ شارالارىن تاڭداۋعا مۇمكىندىك بەرەدى. مۇنداي ءتاسىل الەۋمەتتىك كومەكتى جەكەشەلەندىرۋگە، ونىڭ تيىمدىلىگىن ارتتىرۋعا جانە مەملەكەتتىك تولەمدەرگە تاۋەلدىلىكتىڭ الدىن الۋعا باعىتتالعان، - دەپ اتاپ ءوتتى مينيسترلىكتەن.
بۇعان دەيىن جىل باسىنان بەرى قازاقستاندا حالىقتى الەۋمەتتىك قولداۋعا 3,4 تريلليون تەڭگە باعىتتالدى، تولەمدەر 4,5 ميلليون ادامدى قامتىعانىن جازعانبىز.
ەسكە سالساق، 2024-جىلى مەملەكەتىمىز پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆتىڭ جولداۋىندا بەلگىلەنگەن الەۋمەتتىك وزگەرتۋ باعىتتارىن جالعاستىردى. ەلىمىزدىڭ ەكونوميكالىق ستراتەگياسىنىڭ نەگىزى - ازاماتتاردىڭ ءال-اۋقاتىن جاقسارتۋ. بۇل الەۋمەتتىك قولداۋ مەن رەفورمالاردىڭ ماڭىزدى شارالارىندا كورىنىس تابادى.