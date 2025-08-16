16:16, 16 - تامىز 2025 | GMT +5
قانداي سۋسىندارمەن ءدارى ىشۋگە بولمايدى؟
ءدارىنى تەك تازا سۋمەن ىشكەن دۇرىس، ويتكەنى وزگە سۋسىندار پرەپاراتپەن جاعىمسىز حيميالىق رەاكتسياعا ءتۇسىپ، ونىڭ اسەرىن السىرەتۋى مۇمكىن، دەپ حابارلايدى turkystan.kz pravda.ru عا سىلتەمە جاساپ.
ماماننىڭ ايتۋىنشا، كەيبىر سۋسىنداردىڭ قۇرامىندا بەلسەندى زاتتار بار: كوفە -كوفەينگە، شاي - تانيندەرگە، گازدالعان سۋسىندار - قانت پەن ءارتۇرلى قىشقىلدارعا باي.
«ولار دارىلەر سياقتى باسقا حيميالىق اگەنتتەرمەن ارەكەتتەسكەندە، ءاردايىم پايدالى بولا بەرمەيتىن حيميالىق رەاكسيا ءجۇرۋى ىقتيمال»، - دەدى بۋلىگينا.
ول تەك ەرەكشە جاعدايلاردا عانا ءدارىنى باسقا سۋسىنمەن ىشۋگە بولاتىنىن اتاپ ءوتتى. ادەتتە، مۇنداي جاعدايدا دارىگەر الدىن الا ەسكەرتەدى. مىسالى، كەيبىر پرەپاراتتاردى ءسال قىشقىلداندىرىلعان سۋمەن ىشۋگە رۇقسات ەتىلەدى.
