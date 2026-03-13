قانداي جاعدايدا رەفەرەندۋم وتپەدى دەپ ەسەپتەلىنەدى
استانا. KAZINFORM - ورتالىق رەفەرەندۋم كوميسسياسىنىڭ ءتوراعاسى نۇرلان ءابدىروۆ قانداي جاعدايدا رەفەرەندۋم وتپەدى دەپ ەسەپتەلىنەتىنىن ايتتى.
- ءبارى زاڭدا كورسەتىلگەن، كونستيتۋتسيادا دا بار. نەگىزى كونستيتۋتسيا نورماسىنا سۇيەنەتىن بولساق، تىزىمدەگى سايلاۋشىلاردىڭ 50 پايىزدان استامى رەفەرەندۋمعا قاتىسۋى كەرەك جانە ول كونستيتۋتسيا ماتىنىنە قاتىستى بولعاننان كەيىن قوسىمشا تالاپ تا بار. رەسپۋبليكاداعى وڭىرلەردىڭ كەمىندە ۇشتەن ەكىسىندە 50 پايىزدان استام قاتىسۋشى كەلۋى ءتيىس. سونىمەن قاتار داۋىس بەرۋشىلەردىڭ 50 پايىزدان استامى قولداۋى كەرەك. ەگەر ونداي بولمايتىن بولسا، وندا رەفەرەندۋم وتپەدى، حالىق قولدامادى دەپ ەسەپتەلىنەدى، - دەدى نۇرلان ءابدىروۆ.