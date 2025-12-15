ق ز
    قانداي باعىتتاعى جولدار جابىق

    استانا. قازاقپارات - 2025-جىلعى 15-جەلتوقسان ساعات 18:30 دەگى جاعداي بويىنشا اۋا رايىنىڭ بۇزىلۋىنا بايلانىستى 9 وبلىستاعى 18 رەسپۋبليكالىق ماڭىزى بار اۆتوموبيل جولدارىندا كولىك قوزعالىسىنا شەكتەۋ قويىلدى. بۇل تۋرالى قازاۆتوجول حابارلادى.

    ا
    Фото: Мухтор Холдорбеков/Kazinform

    اقمولا وبلىسى:

    - «استانا - شىدەرتى - پاۆلودار - ۋسپەنكا – ر ف شەكاراسى» اۆتوجولىنىڭ 16-200 شاقىرىم ارالىعى (استانا قالاسى - پاۆلودار وبلىسى شەكاراسىنا دەيىن)؛

    - «استانا - قاراعاندى - الماتى» اۆتوجولىنىڭ 30-92 شاقىرىم ارالىعى (جىبەك جولى اقى الۋ پۋنكتىنەن قاراعاندى وبلىسىنىڭ شەكاراسىنا دەيىن)؛

    - «استانا - كوكشەتاۋ - پەتروپاۆل – ر ف شەكاراسى» اۆتوجولىنىڭ 18-232 شاقىرىم ارالىعىنداعى ۋچاسكەسى (استانا قالاسىنان شۋچينسك قالاسىنا دەيىن).

    اقتوبە وبلىسى:

    - «ر ف شەكاراسى - مارتوك - اقتوبە - قارابۇتاق - قىزىلوردا - شىمكەنت - تاراز - قورداي - الماتى - قورعاس – ق ح ر شەكاراسى» اۆتوجولىنىڭ 835-971 شاقىرىم ارالىعىندا (حرومتاۋ قالاسىنان قارابۇتاق اۋىلىنا دەيىن)؛

    - «ر ف شەكاراسى - مارتوك - اقتوبە - قارابۇتاق - قىزىلوردا - شىمكەنت - تاراز - قورداي - الماتى - حورگوس – ق ح ر شەكاراسى» 1153-1240 شاقىرىم ارىلىعى (ىرعىز اۋىلى - قىزىلوردا وبلىسىنىڭ شەكاراسى)؛

    - «ر ف شەكاراسى - مارتوك - اقتوبە - قارابۇتاق - قىزىلوردا - شىمكەنت - تاراز - قورداي - الماتى - حورگوس – ق ح ر شەكاراسى» 1153-1240 شاقىرىم ارىلىعى (ىرعىز اۋىلى - قىزىلوردا وبلىسىنىڭ شەكاراسى).

    قاراعاندى وبلىسى:

    - «استانا-قاراعاندى-الماتى» اۆتوجولىنىڭ 92-164 شاقىرىم ارالىعى (اقمولا وبلىسىنىڭ شەكاراسىنان تەمىرتاۋ اقى الۋ پۋنكتىنە دەيىن)؛

    - «قالقامان - باياناۋىل - ۇمىتكەر - بوتاقارا» اۆتوجولىنىڭ، 231-324 شاقىرىم ارالىعى (پاۆلودار وبلىسىنىڭ شەكاراسى - بوتاقارا اۋىلى).

    قىزىلوردا وبلىسى:

    - «ر ف شەكاراسى - مارتوك - اقتوبە - قارابۇتاق - قىزىلوردا - شىمكەنت - تاراز - قورداي - الماتى - قورعاس – ق ح ر شەكاراسى» اۆتوجولىنىڭ 1240-1474 شاقىرىم ارالىعى (اقتوبە وبلىسىنىڭ شەكاراسىنان ايتەكە ءبي اۋىلىنا دەيىن).

    قوستاناي وبلىسى:

    - «جەزقازعان - ارقالىق - پەتروپاۆل» اۆتوجولىنىڭ 340-377 شاقىرىم ارالىعى (ارقالىق قالاسىنان اقمولا وبلىسىنىڭ شەكاراسىنا دەيىن)؛

    - «قوستاناي - اۋليەكول - سۇرعان» اۆتوجولىنىڭ 8-218 شاقىرىم ارالىعى (توبىل قالاسى - وكتيابرسكوە اۋىلى)؛

    - «استانا - اتباسار - جاقسى - رۋزايەۆكا - سارىكول - قوستاناي» 683-729 شاقىرىم ارالىعى (سارىكول اۋىلى – س ق و شەكاراسى).

    پاۆلودار وبلىسى:

    - «استانا - شىدەرتى - پاۆلودار - ۋسپەنكا – ر ف شەكاراسى» اۆتوجولىنىڭ 200-254 شاقىرىم ارالىعى (اقمولا وبلىسى شەكاراسىنان. - شىدەرتى اۋىلى)؛

    - «قالقامان - باياناۋىل - ۇمىتكەر - بوتاقارا» اۆتوجولىنىڭ 0- 231 شاقىرىم ارالىعى (قالقامان اۋىلى - قاراعاندى وبلىسى شەكاراسى)؛

    - «استانا-شىدەرتى- پاۆلودار - ۋسپەنكا – ر ف شەكاراسى» اۆتوجولىنىڭ 0-152 شاقىرىم ارالىعى (پاۆلودار قالاسىنان ر ف شەكاراسىنا دەيىن).

    سولتۇستىك قازاقستان وبلىسى:

    - «استانا - اتباسار - جاقسى - رۋزايەۆكا - سارىكول - قوستاناي» 729-768 شاقىرىم ارالىعى (قوستاناي وبلىسى شەكاراسى - توقسان ءبي اۋىلى).

    قاراعاندى وبلىسى:

    - «قىزىلوردا - جەزقازعان - قاراعاندى - شىدەرتى» 1067-1135 شاقىرىم ارالىعى (مولودەجنىي اۋىلىنان پاۆلودار وبلىسى شەكاراسىنا دەيىن).

    اباي وبلىسى:

    - «ق ح ر شەكاراسى - مايقاپشاعاي - زايسان قالاسىن اينالىپ ءوتۋ - قالباتاۋ - سەمەي - پاۆلودار – ر ف شەكاراسى (ۇرلىتوبە ءو/پ)» 587-733 شاقىرىم ارالىعى (پاۆلودار وبلىسى شەكاراسىنان سەمەي قالاسىنا دەيىن).

    جولدى 2025-جىلعى 16-جەلتوقسان ساعات 08:00 دە اشۋ جوسپارلانعان.

    قازىرگى تاڭدا رەسپۋبليكالىق جولداردى كۇتىپ-ۇستاۋعا 807 ارنايى تەحنيكا مەن 1668 مامان جۇمىلدىرىلدى.

