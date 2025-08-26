قانداي ادامدار ينتەرنەتتە ساياسات تۋرالى پىكىرتالاسقا بەيىم؟
استانا. KAZINFORM - عالىمدار ينتەرنەتتە ساياسات تۋرالى كوپ پىكىرتالاساتىن ادامداردىڭ قانداي ەرەكشەلىكتەرگە يە ەكەنىن انىقتادى، دەپ حابارلايدى El.kz ينتەرنەت پورتالى.
زەرتتەۋ ناتيجەسى بويىنشا پسيحوپاتيا مەن نارتسيسسيزم، سونىمەن قاتار «ءبىر نارسەنى جىبەرىپ الۋدان قورقۋ» سەزىمى جانە ينتەللەكتۋالدى قابىلەت دەڭگەيى ادامداردىڭ ساياسات تاقىرىبىنداعى ونلاين-تالقىلاۋلارعا قانشالىقتى بەلسەندى قاتىساتىنىنا اسەر ەتەدى.
عالىمدار سەگىز ەلدەن 8 مىڭنان استام ادامنىڭ مىنەز-قۇلقىن تالداپ، ولاردىڭ ينتەرنەتتەگى ساياسي بەلسەندىلىگىندەگى زاڭدىلىقتاردى انىقتاعان. ناتيجەسىندە پسيحوپاتيا مەن جوعارى ونلاين-اكتيۆتىلىك اراسىندا ايقىن بايلانىس بارى بەلگىلى بولدى. سونداي-اق «قالدىق قالدىرماۋ» (FOMO) سەزىمى دە ماڭىزدى فاكتور ەكەنى بايقالدى. ال ينتەللەكتۋالدىق قابىلەت دەڭگەيى مەن ساياسي تالقىلاۋلارعا قاتىسۋ اراسىندا كەرى تاۋەلدىلىك تابىلدى: اقىل-وي دەڭگەيى جوعارى ادامدار ساياسات جايلى پىكىرتالاستارعا سيرەك ارالاساتىنى بەلگىلى بولدى.
نارتسيسسيزمنىڭ اسەرى تەك ءۇش مەملەكەتتە – ا ق ش، فيليپپين جانە تايلاندتا بايقالعان.
زەرتتەۋشىلەردىڭ قورىتىندىسى بويىنشا، ينتەرنەتتەگى ساياسي بەلسەندىلىك كوبىنە ادامنىڭ پسيحولوگيالىق ەرەكشەلىكتەرىنە بايلانىستى، ال ازاماتتىق ۇستانىم باستى ءرول وينامايدى.