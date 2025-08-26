ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • الەمدە
    وقيعا
    قازاقستان
    ساياسات
    تالداۋ
    ەكونوميكا
    About us
    اگەنتتىك تۋرالى بايلانىس جارناما ارىپتەستەرىمىز فوتوسايت سايت كارتاسى تەگ
    19:44, 26 - تامىز 2025 | GMT +5

    قانداي ادامدار ينتەرنەتتە ساياسات تۋرالى پىكىرتالاسقا بەيىم؟

    استانا. KAZINFORM - عالىمدار ينتەرنەتتە ساياسات تۋرالى كوپ پىكىرتالاساتىن ادامداردىڭ قانداي ەرەكشەلىكتەرگە يە ەكەنىن انىقتادى، دەپ حابارلايدى El.kz ينتەرنەت پورتالى.

    Париж прокуратурасы Х әлеуметтік желісіне қарсы қылмыстық іс қозғады
    Фото: Андадолы

    زەرتتەۋ ناتيجەسى بويىنشا پسيحوپاتيا مەن نارتسيسسيزم، سونىمەن قاتار «ءبىر نارسەنى جىبەرىپ الۋدان قورقۋ» سەزىمى جانە ينتەللەكتۋالدى قابىلەت دەڭگەيى ادامداردىڭ ساياسات تاقىرىبىنداعى ونلاين-تالقىلاۋلارعا قانشالىقتى بەلسەندى قاتىساتىنىنا اسەر ەتەدى.

    عالىمدار سەگىز ەلدەن 8 مىڭنان استام ادامنىڭ مىنەز-قۇلقىن تالداپ، ولاردىڭ ينتەرنەتتەگى ساياسي بەلسەندىلىگىندەگى زاڭدىلىقتاردى انىقتاعان. ناتيجەسىندە پسيحوپاتيا مەن جوعارى ونلاين-اكتيۆتىلىك اراسىندا ايقىن بايلانىس بارى بەلگىلى بولدى. سونداي-اق «قالدىق قالدىرماۋ» (FOMO) سەزىمى دە ماڭىزدى فاكتور ەكەنى بايقالدى. ال ينتەللەكتۋالدىق قابىلەت دەڭگەيى مەن ساياسي تالقىلاۋلارعا قاتىسۋ اراسىندا كەرى تاۋەلدىلىك تابىلدى: اقىل-وي دەڭگەيى جوعارى ادامدار ساياسات جايلى پىكىرتالاستارعا سيرەك ارالاساتىنى بەلگىلى بولدى.

    نارتسيسسيزمنىڭ اسەرى تەك ءۇش مەملەكەتتە – ا ق ش، فيليپپين جانە تايلاندتا بايقالعان.

    زەرتتەۋشىلەردىڭ قورىتىندىسى بويىنشا، ينتەرنەتتەگى ساياسي بەلسەندىلىك كوبىنە ادامنىڭ پسيحولوگيالىق ەرەكشەلىكتەرىنە بايلانىستى، ال ازاماتتىق ۇستانىم باستى ءرول وينامايدى.

    تەگ:
    قوعام
    Күнсұлтан Отарбай
    Күнсұлтан Отарбай
    رەداكتورى
    سوڭعى جاڭالىقتار