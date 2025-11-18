قانداستار قاي ەلدەردەن كوپ كەلىپ جاتىر
استانا. قازاقپارات - 2025 -جىلى 13202 ەتنيكالىق قازاق تاريحي وتانىمەن تابىسىپ، قانداس مارتەبەسىن الدى. جالپى 1991 -جىلدان بەرى رەسپۋبليكاعا 1 ميلليون 161,2 مىڭ ەتنيكالىق قازاق ورالدى، دەپ حابارلايدى ق ر ەڭبەك جانە حالىقتى الەۋمەتتىك قورعاۋ مينيسترلىگىنىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.
جىل باسىنان قازاقستانعا كەلگەن قانداستاردىڭ %45,6 ى وزبەكستاننان، %42,3 - قىتايدان، %4,1 - تۇرىكمەنستاننان، %2,9 - موڭعوليادان، %2,6 - رەسەيدەن جانە %2,5 ى باسقا ەلدەردەن.
وسى جىلعى 1-قاراشاداعى جاعداي بويىنشا ەڭبەككە قابىلەتتى جاستاعى ەتنيكالىق قونىس اۋدارۋشىلار سانى %57,6 دى، ەڭبەككە قابىلەتتى جاستان كىشى %33,9 دى جانە زەينەتكەرلەر %8,5 دى قۇرايدى.
ەڭبەككە قابىلەتتى جاستاعى قانداستاردىڭ ىشىنەن ءبىلىم دەڭگەيى بويىنشا %15,2 ى جوعارى ءبىلىمدى، %28,2 ى ورتا كاسىبي ءبىلىمدى، %50,5 ى جالپى ورتا ءبىلىمدى، جانە %6,1 ى ءبىلىمى جوق.
قونىس اۋدارعان ەتنيكالىق قازاقتار رەسپۋبليكانىڭ ءتۇرلى وڭىرلەرىنە قونىستاندى.
سونىمەن بىرگە، قانداستاردى قونىستاندىرۋ ءۇشىن كەلەسىدەي ەڭبەك كۇشى تاپشى وڭىرلەر انىقتالدى: اقمولا، اباي، قوستاناي، پاۆلودار، اتىراۋ، باتىس، شىعىس جانە سولتۇستىك قازاقستان وبلىستارى.
قونىستاندىرۋ وڭىرلەرىندە 2025 -جىلعا ارنالعان قانداستاردى قابىلداۋ كۆوتاسى 2309 ادامدى قۇرايدى. 2025 -جىلعى 1-قاراشاداعى جاعداي بويىنشا قونىستاندىرۋ وڭىرلەرىنە 1942 قانداس قونىس اۋداردى.
جوعارىدا اتالعان وڭىرلەردە قونىستانعان قانداستارعا كوشۋگە سۋبسيديا تۇرىندە مەملەكەتتىك قولداۋ شارالارى ۇسىنىلادى - ءبىر مەزگىلدە وتاعاسىنا جانە وتباسىنىڭ ءاربىر مۇشەسىنە 70 ا ە ك (275,2 مىڭ تەڭگە) مولشەرىندە؛ تۇرعىن ءۇي جالداۋعا جانە كوممۋنالدىق قىزمەتتەرگە اقى تولەۋگە - ءبىر جىل ىشىندە 15 تەن 30 ا ە ك (59 دان 118 مىڭ تەڭگەگە دەيىن) مولشەرىندە.
جىل باسىنان بەرى 1010 قانداسقا ءتۇرلى قولداۋ شارالارى كورسەتىلدى. اتاپ ايتقاندا، 313 ادام تۇراقتى جۇمىسقا ورنالاستىرىلدى.
سونىمەن قاتار ەرىكتى قونىس اۋدارۋدىڭ تيىمدىلىگىن ارتتىرۋ ماقساتىندا ازاماتتاردى سولتۇستىك وڭىرلەرگە قونىس اۋدارۋعا قاتىساتىن جۇمىس بەرۋشىلەردى قولداۋ بويىنشا ينستيتۋتسيونالدىق شارالار قابىلداندى. تۇرعىن ءۇي ساتىپ الۋ، سالۋ ءۇشىن نەمەسە يپوتەكالىق تۇرعىن ءۇي قارىزدارى بويىنشا باستاپقى جارنانىڭ ءبىر بولىگىن جابۋ ءۇشىن ەكونوميكالىق ۇتقىرلىق سەرتيفيكاتى تۇرعىن ءۇي قۇنىنىڭ %50 ى نەمەسە ءبىر وتباسىنا 4,56 ميلليون تەڭگەگە دەيىن مولشەرىندە ءبىرجولعى وتەۋسىز جانە قايتارىمسىز نەگىزدە ەنگىزىلدى.
وسىعان دەيىن ەلىمىزدە قانداس مارتەبەسىن ۇزارتۋ ءتارتىبى جەڭىلدەتىلگەنى تۋرالى جازدىق.