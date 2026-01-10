قانداس بولۋعا 7 مىڭ ءوتىنىش: كوشى-قون كارتاسىنداعى جاڭا ءۇردىس
استانا. KAZINFORM - قازاقستاندا قانداستار مەن قونىس اۋدارۋشىلاردى قابىلداۋعا ارنالعان Migration.enbek.kz پورتالى بەلسەندى تۇردە دامىپ كەلەدى.
مينيسترلىك مالىمەتىنشە، پورتال ارقىلى 2025 -جىلى جالپى 18639 ءوتىنىش وڭدەلدى، ال پايدالانۋشىلاردىڭ جالپى سانى - 18303.
- Migration پورتالىندا كورسەتىلگەن ساناتتار بويىنشا تىركەلگەن پايدالانۋشىلاردىڭ ىشىندە قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ رەزيدەنت ەمەستەرى - 12032، قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ رەزيدەنتتەرى - 5378، زاڭدى تۇلعالار - 881، جەرگىلىكتى اتقارۋشى مەكەمە - 12 پايدالانۋشى، - دەيدى ق ر ەڭبەك جانە حالىقتى الەۋمەتتىك قورعاۋ مينيسترلىگى Kazinform ءتىلشىسىنىڭ رەسمي ساۋالىنا بەرگەن جاۋابىندا.
پورتالدىڭ ەڭ تانىمال قىزمەتتەرى قاتارىندا ەتنيكالىق قازاق مارتەبەسىن الۋ، ىشكى قونىس اۋدارۋ، جۇمىسپەن قامتۋ جانە الەۋمەتتىك قولداۋ ماسەلەلەرى بار.
- ەڭ كوپ سۇرانىسقا يە قىزمەتتەر قاتارىنا مىنالار جاتادى: «قانداس» مارتەبەسىن بەرۋ - 6928 ءوتىنىش، ونىڭ ىشىندە 3859 ى ماقۇلدانعان؛ ەڭبەك شارتىنا قول قويۋ نيەتى تۋرالى كەلىسىم - 5508 ءوتىنىش؛ قونىس اۋدارۋدىڭ وڭىرلىك كۆوتاسى - 1856 ءوتىنىش؛ كوشۋ بويىنشا سۋبسيديا تولەۋ تۋرالى ءوتىنىش - 1330 ءوتىنىش، - دەپ ناقتىلادى ۆەدومستۆا وكىلدەرى.
پورتال زاماناۋي سيفرلىق شەشىمدەر ارقىلى مەملەكەتتىك ورگاندار مەن ازاماتتار اراسىنداعى ءوزارا ءىس-قيمىلدى وڭتايلاندىرادى، سونداي-اق شەتەلدىك جۇمىس كۇشىن تارتۋعا ارنالعان بيزنەس- ۇدەرىستەردى ىسكە اسىرادى.
ەسكە سالا كەتەيىك، ەڭبەك جانە حالىقتى الەۋمەتتىك قورعاۋ مينيسترلىگى قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ 2030 -جىلعا دەيىنگى كوشى-قون ساياساتىنىڭ جاڭا تۇجىرىمداماسىنىڭ جوباسىن ازىرلەدى.