قانات يسلامنىڭ جەكپە-جەگى كەيىنگە قالدى
استانا. KAZINFORM - قازاقستاندىق كاسىپقوي بوكسشى قانات يسلام الماتىدا ءوتۋى ءتيىس جەكپە-جەگىنىڭ كەيىنگە شەگەرىلگەنىن مالىمدەدى، دەپ حابارلايدى Sports.kz.
بوكسشىنىڭ ايتۋىنشا، 27 - جەلتوقسانعا جوسپارلانعان بوكس كەشىنە ول قاتىسا المايدى.
- قۇرمەتتى جانكۇيەرلەرىم، 27-كۇنى الماتىدا ءوتۋى ءتيىس بوكس كەشىنە مەن شىقپايمىن. بۇعان ءبىرقاتار سەبەپ بار، سونىڭ ىشىندە قارسىلاستارعا بايلانىستى ماسەلەلەر تۋىندادى. ەگەر ءبارى ويداعىداي بولسا، جەكپە-جەك شامامەن ءبىر جارىم ايعا كەيىنگە قالادى. ناقتى كۇنى بەلگىلى بولعاندا مىندەتتى تۇردە حابارلايمىز، - دەدى قانات يسلام الەۋمەتتىك جەلىدەگى پاراقشاسىندا.
41 جاستاعى بوكسشى 2008 -جىلعى بەيجىڭ وليمپياداسىنىڭ قولا جۇلدەگەرى. ول 27-جەلتوقساندا الماتىدا وتەتىن كاسىپقوي بوكس كەشىندە شارشى الاڭعا شىعۋى ءتيىس بولعان.
ايتا كەتەيىك، قانات يسلام كاسىپقوي بوكستا ءبىرقاتار جەتىستىككە جەتكەن. ول ءبىرىنشى ورتا سالماقتا WBA Inter- Continental, WBO NABO، WBO Inter- Continental, WBA Fedelatin جانە WBA Fedecaribe تيتۋلدارىنىڭ يەگەرى.