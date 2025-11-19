قانات بوزىمبايەۆ 12 ادام وپات بولعان ءورت جايىندا: قىلمىستىق قۇرام جوق
استانا. KAZINFORM - تۇركىستان وبلىسى جەتىساي اۋدانىنىڭ العاباس اۋىلىندا جەكە تۇرعىن ۇيدە شىققان ءورتتىڭ قىلمىستىق قۇرامى جوق. بۇل تۋرالى ۇكىمەت وتىرىسىندا پرەمەر-ءمينيستردىڭ ورىنباسارى قانات بوزىمبايەۆ ايتتى.
- كەشە ساعات 05.36-دا تۇركىستان وبلىسى جەتىساي اۋدانىنىڭ العاباس اۋىلىندا جەكە تۇرعىن ۇيدەن ءورت شىقتى. ەكى قاباتتى ءۇي تولىعىمەن ورتكە وراندى، شاتىر ءىشىنارا قۇلادى. توتەنشە جاعدايلار مينيسترلىگىنىڭ كۇشتەرى مەن قۇرالدارى دەرەۋ جىبەرىلدى، ءورت ساعات 07.22-دە ءسوندىرىلدى. وكىنىشكە وراي، ءورت ورنىندا 12 ادام قازا تاپتى، ولاردىڭ 9 ى - بالالار. 3 ادام زارداپ شەكتى، ولار قازىر جەتىساي اۋداندىق ورتالىق اۋرۋحاناسىنىڭ جانساقتاۋ بولىمىندە جاتىر، - دەدى ول.
ۇكىمەت باسشىسى ورىنباسارىنىڭ ايتۋىنشا، وقيعا ورنىندا تەرگەۋ شارالارى جۇرگىزىلىپ، ءورتتىڭ شىعۋ سەبەبى انىقتالىپ جاتىر. الدىن الا قىلمىستىق قۇرام جوق. «ءورت قاۋىپسىزدىگى تالاپتارىن بۇزۋ» بابى بويىنشا سوتقا دەيىنگى تەرگەۋ باستالدى.
- ءسىزدىڭ تاپسىرماڭىز بويىنشا كەشە مەن ۇكىمەتتىك كوميسسيانىڭ وتىرىسىن وتكىزدىم، جەرلەۋ ءراسىمىن ۇيىمداستىرۋ جانە قازا تاپقاندار مەن زارداپ شەككەندەردىڭ وتباسىلارىنا كومەك كورسەتۋ، ءورتتىڭ تۋىنداۋ سەبەپتەرىن انىقتاۋ، سونداي-اق وسىنداي جاعدايلاردىڭ الدىن الۋ شارالارىن جۇرگىزۋ بويىنشا ءبىرقاتار تاپسىرما بەردىم، - دەدى قانات بوزىمبايەۆ ۇكىمەت باسشىسىنا.
كەشە تاڭەرتەڭ جەتىساي اۋدانىنىڭ العاباس اۋىلىندا ەكى قاباتتى جەكە تۇرعىن ءۇي ورتەنىپ، 12 ادام مەرت بولدى.
پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆ تۇركىستان وبلىسى جەتىساي اۋدانىنداعى جەكە ۇيدە بولعان ءورتتىڭ سالدارىنان كوپتەگەن ادامنىڭ قازا تابۋىنا بايلانىستى كوڭىل ايتتى.
ۇكىمەت پەن تۇركىستان وبلىسىنىڭ اكىمىنە زارداپ شەككەن ازاماتتاردىڭ تۋعان-تۋىستارىنا بارلىق قاجەتتى كومەك كورسەتىپ، قايعىلى وقيعانى جان-جاقتى تەكسەرۋدى تاپسىردى.