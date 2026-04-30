قامشىبەك تاشيەۆكە قىرعىزستاننان شىعۋعا تىيىم سالىندى
استانا. KAZINFORM - قىرعىزستان مەملەكەتتىك ۇلتتىق قاۋىپسىزدىك كوميتەتىنىڭ بۇرىنعى ءتوراعاسى قامشىبەك تاشيەۆكە ق ر قىلمىستىق كودەكسىنىڭ ەكى بابى بويىنشا ايىپ تاعىلدى. بۇل تۋرالى قىرعىزستاندىق ب ا ق جازدى.
ب ا ق مالىمەتىنشە، قامشىبەك تاشيەۆكە ق ر ق ك- ءنىڭ مىنا باپتارى بويىنشا ايىپ تاعىلىپ وتىر: «بيلىكتى كۇشپەن باسىپ الۋ نەمەسە بيلىكتى كۇشپەن ۇستاپ تۇرۋ، سول سياقتى كونستيتۋتسيالىق قۇرىلىستى كۇشپەن وزگەرتۋگە باعىتتالعان ءىس-ارەكەتتەر» جانە «لاۋازىمدىق وكىلەتتىگىن اسىرا پايدالانۋ».
قامشىبەك تاشيەۆكە ەشقايدا كەتپەۋ تۋرالى قولحات تۇرىندەگى بۇلتارتپاۋ شاراسى تاڭدالعان. ادۆوكاتتىڭ ايتۋىنشا، ونىڭ قورعاۋىنداعى ازامات كىناسىن مويىندامايدى.
ايتا كەتەيىك، بۇعان دەيىن قامشىبەك تاشيەۆكە قىرعىزستاندا مەملەكەتتىك توڭكەرىس جاساماق بولدى دەگەن ايىپ تاعىلۋى مۇمكىن ەكەنى حابارلاندى.
ەسكە سالايىق، 10-اقپاندا قامشىبەك تاشيەۆ قىرعىزستان مينيسترلەر كابينەتى ءتوراعاسىنىڭ ورىنباسارى ءارى مەملەكەتتىك ۇلتتىق قاۋىپسىزدىك كوميتەتىنىڭ ءتوراعاسى قىزمەتىنەن بوساتىلعانى حابارلاندى.