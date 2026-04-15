قامشىبەك تاشيەۆ تاعى ءبىر قىزمەتىنەن بوساتىلدى
استانا. KAZINFORM - قىرعىزستان م ۇ ق ك- ءنىڭ بۇرىنعى ءتوراعاسى قامشىبەك تاشيەۆ تاعى ءبىر قىزمەتىنەن كەتتى، - دەپ حابارلايدى 24.kg.
قامشىبەك تاشيەۆ ەكى جىلدان اسا ۋاقىت بويى قىرعىز فۋتبول وداعىنىڭ پرەزيدەنتى قىزمەتىن اتقارىپ كەلگەن ەدى. 15-ساۋىردە وتكەن وداق كونگرەسىندە ول اتقارىلعان جۇمىستار تۋرالى ەسەپ بەردى.
«فۋتبولعا ساتتىلىك تىلەيمىن. قىرعىزستانداعى فۋتبول بيزنەس رەتىندە قاراۋعا بولاتىن سالا ەمەس. ءوز ميسسيامدى ورىندادىم. سىزدەردىڭ الدارىڭىزدا ءتوراعا رەتىندە سوڭعى رەت سويلەپ تۇرمىن دەپ ويلايمىن. ەندى بۇل جەرگە فۋتبولدى شىن سۇيەتىن ادام كەلۋى كەرەك»، - دەدى ول.
ەسكە سالايىق، 10-اقپاندا قامشىبەك تاشيەۆ قىرعىزستان مينيسترلەر كابينەتى ءتوراعاسىنىڭ ورىنباسارى ءارى مەملەكەتتىك ۇلتتىق قاۋىپسىزدىك كوميتەتىنىڭ ءتوراعاسى قىزمەتىنەن بوساتىلعانى حابارلاندى. قامشىبەك تاشيەۆ قىرعىزستاننىڭ مەملەكەتتىك ۇلتتىق قاۋىپسىزدىك كوميتەتىنىڭ ءتوراعاسى قىزمەتىنە 2020-جىلعى 16-قازاندا تاعايىندالعان ەدى.
كەيىنىرەك سادىر جاپاروۆ قامشىبەك تاشيەۆ قىزمەتىنەن كەتكەننەن كەيىن جەكە كەزدەسكەنىن مالىمدەدى. قىرعىزستان پرەزيدەنتىنىڭ ايتۋىنشا، وسى شەشىمنىڭ ارقاسىندا كەرىسىنشە دوسىن قۇتقارعان. ونىڭ سوزىنشە، قامشىبەك تاشيەۆتى قىزمەتىنەن بوساتپاسا، بۇل مەملەكەتتىك اپپارات قىزمەتكەرلەرى اراسىندا، قوعام اراسىندا الاۋىزدىققا اكەپ سوعۋى مۇمكىن ەدى.
«ويتكەنى ونىڭ قاسىندا جۇرگەندەر، ولاردى «اقساقالدار» دەيمىز بە، «كوكساقالدار» دەيمىز بە، ايتەۋىر ولار دوسىمدى تۋرا جولدان تايدىردى. ولار قامشىبەك تاشيەۆتىڭ اتىنان پارلامەنت دەپۋتاتتارىنا، جاۋاپتى مەملەكەتتىك قىزمەتشىلەرگە، سونداي-اق، قوعامدا تانىمال ادامدارعا «گەنەرالدىڭ جاعىنا كوشىڭىز» دەگەن اڭگىمەلەر ايتا باستادى»، - دەدى سادىر جاپاروۆ بۇعان دەيىن.
17-اقپاندا قامشىبەك تاشيەۆ قىرعىزستاننان ۇشىپ كەتكەنى بەلگىلى بولدى. ال 19-ناۋرىزدا قامشىبەك تاشيەۆ ىشكى ىستەر مينيسترلىگىنە جاۋاپ الۋعا جەتكىزىلدى.