ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • الەمدە
    وقيعا
    قازاقستان
    ساياسات
    تالداۋ
    ەكونوميكا
    About us
    اگەنتتىك تۋرالى بايلانىس جارناما ارىپتەستەرىمىز فوتوسايت سايت كارتاسى تەگ
    10:54, 17 - ءساۋىر 2026 | GMT +5

    قالىڭ قار مەن كوكتايعاق: اباي وبلىسىندا جول قوزعالىسىنا شەكتەۋ قويىلدى

    استانا. KAZINFORM - اباي وبلىسىندا اۋا رايىنىڭ ناشارلاۋىنا بايلانىستى رەسپۋبليكالىق جولدار ۋاقىتشا جابىلدى، دەپ حابارلايدى وبلىستىق پ د باسپا ءسوز قىزمەتى.

    Қалың қар мен көктайғақ: Абай облысында жол қозғалысына шектеу қойылды
    Фото: Видеодан скрин

    - 17-ءساۋىر كۇنى ساعات 09:00 دەن باستاپ اۋا رايىنىڭ كۇرت ناشارلاۋىنا (قالىڭ قار، كوكتايعاق) بايلانىستى جول قىزمەتتەرىنىڭ ارنايى تەحنيكاسىنان باسقا بارلىق كولىك تۇرلەرى ءۇشىن كەيبىر رەسپۋبليكالىق ماڭىزى بار اۆتوموبيل جولدارىندا قوزعالىسقا ۋاقىتشا شەكتەۋ ەنگىزىلدى، - دەلىنگەن حابارلامادا.

    شەكتەۋلەر كەلەسى ۋچاسكەلەردە قولدانىلادى:

    KAZ07 «ق ح ر شەكاراسى - مايقاپشاعاي - زايسان اينالما جولى ارقىلى - قالباتاۋ - سەمەي - پاۆلودار - ر ف شەكاراسى (ۋرليۋتوبە بەكەتى)» اۆتوجولى
    ك م 756-906 ۋچاسكەسى (سەمەي قالاسىنان قالباتاۋ اۋىلىنا دەيىن)
    كم  910- 1002 ۋچاسكەسى (قالباتاۋ اۋىلىنان كوكپەكتى اۋىلىنا دەيىن)

    KAZ08 «الماتى - تالدىقورعان - وسكەمەن - شەمونايحا - ر ف شەكاراسى» اۆتوجولى
    ك م 778-967 ۋچاسكەسى (اياگوز قالاسىنان قالباتاۋ اۋىلىنا دەيىن)
    ك م 971-1013 ۋچاسكەسى (قالباتاۋ اۋىلىنان شىعىس قازاقستان وبلىسىنىڭ شەكاراسىنا دەيىن)

    KAZ21 «وسكەمەن - سەمەي» اۆتوجولى
    ك م 103- 198 ۋچاسكەسى (شىعىس قازاقستان وبلىسىنىڭ شەكاراسىنان سەمەي قالاسىنا دەيىن)

    - شەكتەۋلەر جول قوزعالىسى قاۋىپسىزدىگىن قامتاماسىز ەتۋ جانە توتەنشە جاعدايلاردىڭ الدىن الۋ ماقساتىندا ەنگىزىلدى. جۇرگىزۋشىلەردەن اۋا رايى تۇراقتالعانعا دەيىن اتالعان باعىتتارعا بارۋدان باس تارتۋدى، سونداي-اق ۋاكىلەتتى ورگانداردىڭ اقپاراتتارىن قاداعالاپ وتىرۋدى سۇرايمىز. قوزعالىس قايتا اشىلعانى تۋرالى قوسىمشا حابارلاناتىن بولادى، - دەپ ەسكەرتتى ءتارتىپ ساقشىلارى.

    وسىدان بۇرىن وسكەمەندە كوكتەمگى جىلى اۋا رايىنان كەيىن جاعداي كۇرت وزگەرىپ، قالانى قالىڭ قار باسقانىن جازدىق.

    تەگ:
    ايماق
    Ризабек Нүсіпбекұлы
    رەداكتورى
    سوڭعى جاڭالىقتار