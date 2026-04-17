قالىڭ قار مەن كوكتايعاق: اباي وبلىسىندا جول قوزعالىسىنا شەكتەۋ قويىلدى
استانا. KAZINFORM - اباي وبلىسىندا اۋا رايىنىڭ ناشارلاۋىنا بايلانىستى رەسپۋبليكالىق جولدار ۋاقىتشا جابىلدى، دەپ حابارلايدى وبلىستىق پ د باسپا ءسوز قىزمەتى.
- 17-ءساۋىر كۇنى ساعات 09:00 دەن باستاپ اۋا رايىنىڭ كۇرت ناشارلاۋىنا (قالىڭ قار، كوكتايعاق) بايلانىستى جول قىزمەتتەرىنىڭ ارنايى تەحنيكاسىنان باسقا بارلىق كولىك تۇرلەرى ءۇشىن كەيبىر رەسپۋبليكالىق ماڭىزى بار اۆتوموبيل جولدارىندا قوزعالىسقا ۋاقىتشا شەكتەۋ ەنگىزىلدى، - دەلىنگەن حابارلامادا.
شەكتەۋلەر كەلەسى ۋچاسكەلەردە قولدانىلادى:
KAZ07 «ق ح ر شەكاراسى - مايقاپشاعاي - زايسان اينالما جولى ارقىلى - قالباتاۋ - سەمەي - پاۆلودار - ر ف شەكاراسى (ۋرليۋتوبە بەكەتى)» اۆتوجولى
ك م 756-906 ۋچاسكەسى (سەمەي قالاسىنان قالباتاۋ اۋىلىنا دەيىن)
كم 910- 1002 ۋچاسكەسى (قالباتاۋ اۋىلىنان كوكپەكتى اۋىلىنا دەيىن)
KAZ08 «الماتى - تالدىقورعان - وسكەمەن - شەمونايحا - ر ف شەكاراسى» اۆتوجولى
ك م 778-967 ۋچاسكەسى (اياگوز قالاسىنان قالباتاۋ اۋىلىنا دەيىن)
ك م 971-1013 ۋچاسكەسى (قالباتاۋ اۋىلىنان شىعىس قازاقستان وبلىسىنىڭ شەكاراسىنا دەيىن)
KAZ21 «وسكەمەن - سەمەي» اۆتوجولى
ك م 103- 198 ۋچاسكەسى (شىعىس قازاقستان وبلىسىنىڭ شەكاراسىنان سەمەي قالاسىنا دەيىن)
- شەكتەۋلەر جول قوزعالىسى قاۋىپسىزدىگىن قامتاماسىز ەتۋ جانە توتەنشە جاعدايلاردىڭ الدىن الۋ ماقساتىندا ەنگىزىلدى. جۇرگىزۋشىلەردەن اۋا رايى تۇراقتالعانعا دەيىن اتالعان باعىتتارعا بارۋدان باس تارتۋدى، سونداي-اق ۋاكىلەتتى ورگانداردىڭ اقپاراتتارىن قاداعالاپ وتىرۋدى سۇرايمىز. قوزعالىس قايتا اشىلعانى تۋرالى قوسىمشا حابارلاناتىن بولادى، - دەپ ەسكەرتتى ءتارتىپ ساقشىلارى.
وسىدان بۇرىن وسكەمەندە كوكتەمگى جىلى اۋا رايىنان كەيىن جاعداي كۇرت وزگەرىپ، قالانى قالىڭ قار باسقانىن جازدىق.