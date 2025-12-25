قالتاعا سالماق پا، ساپالى دەمالىس پا؟ شىمبۇلاقتاعى ءبىر كۇن قانشا تۇرادى
استانا. قازاقپارات - الاتاۋدىڭ بوكتەرىندە الاڭسىز سىرعاناۋ قالتانى قاعا ما دەگەن سۇراقتى قىستا الماتىعا قىدىرىپ كەلگەن ءار ادامنان ەستۋگە بولادى. ءبىرى بۇل جەردى تەك قالتالىلار مەن شەتەلدىك تۋريستەرگە ارنالعان دەپ سانايدى، ەندى ءبىرى مارشۋتتى دۇرىس جوسپارلاسا، اسا قىمبات ەمەس ەكەنىن ايتادى.
شىن مانىندە، باعا قالاي جانە قانشا ۋاقىتقا كەلگەن دۇرىس، بىرگە تالداپ كورەلىك.
باعىتتى انىقتاپ الۋ قاجەت
شىمبۇلاق - ورتالىق ازياداعى ەڭ تانىمال تاۋ- شاڭعى كۋرورتتارىنىڭ ءبىرى. قالادان نەبارى 25 شاقىرىم جەردە ورنالاسقان، ينفراقۇرىلىمى جاقسى دامىعان جانە حالىقارالىق دەڭگەيدەگى جارىستاردى قابىلداي الادى. ءدال وسى فاكتورلار ونىڭ باعاسىنا دا اسەر ەتەدى.
ەڭ الدىمەن، جول شىعىنىنان باستايىق. الماتىدان مەدەۋگە دەيىن قوعامدىق كولىكپەن جەتۋگە بولادى، بۇل ەڭ ارزان نۇسقا. اۆتوكولىكپەن كەلگەندەر ءۇشىن تۇراق اقىسى بار، ءبىراق ول اسا قىمبات ەمەس. ناقتىراق ايتقاندا ساعاتتىق تۇرىسى ءۇشىن 1000 تەڭگە. نەگىزگى شىعىن مەدەۋدەن شىمبۇلاققا اپاراتىن اسپالى جولدان باستالادى. كوتەرىلۋدىڭ ءوزى ءبىر ادامعا 5000 تەڭگە تۇرادى جانە ءبىر باعىتقا عانا ارنالعان باعا. ەگەر تاۋعا دوستارىڭىزبەن بارساڭىز اسىقپاي جاياۋ تۇسۋگە دە بولادى. ءبىراق جاس ەرەكشەلىكتەرى مەن ەنەرگيا جوعالتۋ سەكىلدى شارشاۋدى ەسكەرسەك، كوبى اسپالى جولدى تاڭدايتىنى انىق. بۇل باعىتقا دا 5000 تەڭگە تولەۋىڭىز قاجەت.
جولاقتاردا سىرعاناۋ قۇنى قانشا؟
ەندى ەڭ باستىسى شاڭعى تەبۋگە كەلەيىك. شىمبۇلاقتاعى سكي-پاسس باعاسى ماۋسىمعا، اپتانىڭ كۇنىنە جانە سىرعاناۋ ۋاقىتىنا بايلانىستى وزگەرەدى. دەمالىس كۇندەرى مەن مەرەكەلەردە باعا ايتارلىقتاي جوعارى. كۋرورتتىڭ بارلىق تراسساسىندا سىرعاناۋ قۇنى: 10 مىڭ تەڭگەدەن باستالادى. ال تاڭعى جانە كەشكى سىرعاناۋ قۇنى 7-8 مىڭ تەڭگە ارالىعىندا. تولىق كۇنگە ارنالعان ابونەمەنت كۋرورتتىڭ بارلىق تراسساسىندا 9:00 دەن 17:00 گە دەيىن سىرعاناۋعا جانە كوتەرگىشتەردى شەكتەۋسىز قولدانۋعا مۇمكىندىك بەرەدى. ەگەر ءار جەكسەنبىدە كەلىپ تۇرامىن دەسەڭىز، جىلدىق ابونەمەنتتى 250 مىڭ تەڭگەگە ساتىپ الا الاسىز.
جابدىقتار ءار ءتۇرلى باعادا
سىرعاناۋعا ارنالعان ارنايى جابدىق ماسەلەسى دە ماڭىزدى. ەگەر ءوز شاڭعىڭىز نەمەسە سنوۋبوردىڭىز بولماسا، جالعا الۋعا تۋرا كەلەدى. شىمبۇلاقتاعى جالعا بەرۋ باعالارى قالالىق پروكاتتارمەن سالىستىرعاندا جوعارىراق. ماسەلەن، قالا ىشىندەگى ارنايى دۇكەندەردەن تولىق جابدىقتى 15-40 مىڭ تەڭگە ارالىعىندا الۋعا بولادى.
تاۋداعى باعانىڭ الدە قايدا قىمبات بولاتىنىن سنوۋبوردشى جاقسىلىق نۇرجان ۇلى دا راستاپ وتىر.
قازىر كاسىبي تۇردە اينالىسىپ جاتقاندىقتان وزىمە جەكە جابدىقتار ساتىپ الدىم. ال بۇرىندارى ءجيى جالعا الاتىن ەدىك. ءبىر كۇنى وزىمە قىزىق بولىپ، تاۋداعى بەرىلەتىن ەكيپيروۆكانى كيىپ كورگىم كەلدى. باعاسى قالامەن سالىستىرعاندا وتە قىمبات جانە ساپاسى جاعىنان ايىرماشىلىقتار كورمەدىم. ەگەر ءبىر رەتتىك سىرعاناۋعا بارساڭىز، اسا قىمبات جابدىقتى الۋدىڭ قاجەتى جوق. ەڭ دۇرىسى 15-20 مىڭ تەڭگەنىڭ اينالاسىنداعى كۇرتەشەلەر جاراپ تۇر، - دەدى سنوۋبوردشى.
سونداي-اق، جابدىقتار مەن جالعا الىنعان قۇرالدارعا دا اباي بولۋعا شاقىردى.
كوبىسى ەسكەرە بەرمەيتىن، ءبىراق ماڭىزدى دۇنيەلەردىڭ ءبىرى - جالعا الۋ كەزىندەگى كەلىسىمشارتتى تولىعىمەن وقىپ الۋ. كەيبىر جەرلەردە زاقىم كەلتىرىپ الساڭىز جاڭا قۇرالدىڭ باعاسىنان قىمباتقا تولەۋىڭىز مۇمكىن. سوندىقتان جالعا بەرۋشىمەن الدىن الا كەلىسىپ الۋ قاجەت. ونىڭ ۇستىنە جاڭادان ۇيرەنىپ جۇرسەڭىز شاڭعى، سنوۋبورد جانە تاياقشالاردىڭ سىنىپ كەتۋ قاۋپى اسا جاعارى، - دەدى كاسىبي سنوۋبوردشى.
ەڭ دۇرىسى - وزىڭىزبەن تاماق الىپ بارۋ
تاعام مەن دەمالىسقا كەلسەك، ءدال وسى جەردە قالتانى قاعۋ اسەرى قاتتى سەزىلەدى. كۋرورت اۋماعىنداعى ءدامحانالار مەن مەيرامحانالارداعى باعا وتە جوعارى. سالىستىرمالى تۇردە ادام باسىنا 10-50 مىڭ تەڭگە ارالىعىندا. بۇل باعا تاۋداعى لوگيستيكامەن، ءونىم تاسىمالىمەن جانە تۋريستىك ايماق مارتەبەسىمەن تۇسىندىرىلەدى. الايدا ۇنەمدەۋدىڭ جولى بار. تاماقتى وزىڭىزبەن الىپ كەلۋ نەمەسە مەدەۋدە تاماقتانىپ كوتەرىلۋ. جاياۋ جۇرگىنشىلەرگە ارنالعان تاۋعا شىعۋ جولدارىندا جانە بەلگىلى ءبىر شىڭنىڭ ۇستىندە تاماقتانۋعا ارنالعان ارنايى ورىندىقتار بار.
قوسىمشا شىعىنداردى دا ەسكەرىڭىز
تاۋداعى قوسىمشا شىعىندارعا ينسترۋكتور قىزمەتىن، بالالار مەكتەبىن، فوتوسۋرەت پەن ءتۇرلى ويىن-ساۋىقتى قوسۋعا بولادى. جاڭادان باستاعاندار ءۇشىن نۇسقاۋشىنىڭ كومەگىنسىز سىرعاناۋ قاۋىپتى ءارى ءتيىمسىز، ال ونىڭ قىزمەتى دە ارزان ەمەس. ەگەر نۇسقاۋشىمەن جەكە ۇيرەنگىڭىز كەلسە ساعاتىنا 22 مىڭ تەڭگە تولەيسىز، ال توپتىق سىرعاناۋدا ەكى ساعاتقا ادام باسىنا 16500 تەڭگە تۇرادى. سىرعاناۋ تراسساسىنىڭ ۇزىندىعى 25 كيلومەتردى قۇرايدى، سوندىقتان نۇسقاۋشىنىڭ كومەگى قاجەت تۇستار وتە كوپ. ءبىراق بارلىعى ءوز تاڭداۋىڭىزدا.
ەكونوميكالىق تۇرعىدان قاراساق، شىمبۇلاق پرەميۋم سەگمەنتكە جاقىن كۋرورت. ول جاپپاي ارزان دەمالىسقا ەمەس، ساپالى ءارى جايلى قىزمەتكە باعىتتالعان. دەگەنمەن، ونى تەك قىمبات دەپ سيپاتتاۋ دا دۇرىس ەمەس. ەگەر ادام اپتانىڭ جۇمىس كۇنىن تاڭداپ، الدىن الا جوسپارلاپ، قاجەتسىز قىزمەتتەردەن باس تارتسا، ءبىر كۇندىك سىرعاناۋ اسا اۋىر سوققى بولمايدى. جوعارىدا اتالعان باعالاردى ەسەپتەپ، ءوز قاجەتتىلىگىڭىزگە بايلانىستى دەمالا الاسىز. ەڭ باستىسى ەلىمىزدىڭ قاي كۋرورتىنا بارساڭىز دا، ىشكى تۋريزمدى دامىتۋعا قوسقان ۇلەسىڭىز دەپ قاراستىرۋعا بولادى.