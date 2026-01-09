قالاي جاتىپ ۇيىقتاۋعا بولمايدى؟ - دارىگەردىڭ ەسكەرتۋى
استانا. قازاقپارات - ا ق ش-تىڭ پسيحياتر-دارىگەرى ءارى ۇيقى مامانى شەلبي حارريس ادامنىڭ قالاي ۇيىقتاپ جاتقانى دەنساۋلىعى مەن جالپى كوڭىل كۇيىنە تىكەلەي اسەر ەتەتىنىن ايتتى. ونىڭ سوزىنشە، دۇرىس جاتپاۋ اۋىرسىنۋعا، قورىلعا، اسقازان قىشقىلىنىڭ كەرى اعۋىنا (رەفليۋكس) جانە ءتىپتى پسيحيكالىق جاي-كۇيدىڭ بۇزىلۋىنا اكەلۋى مۇمكىن. بۇل تۋرالى New York Post باسىلىمى.
مامان ەڭ قاۋىپتى جاتىستىڭ ءبىرى - قول مەن اياقتى ىشكە قاراي بۇگىپ جاتۋ نەمەسە قولدى جاستىقتىڭ استىنا سالىپ ۇيىقتاۋ ەكەنىن اتاپ ءوتتى. مۇنداي جاعدايدا جۇيكەلەرگە تۇسەتىن قىسىم ارتىپ، قول-اياقتىڭ ۇيۋىنا اكەلۋى مۇمكىن.
سونداي-اق شالقادان جاتىپ ۇيىقتاۋ دا بارلىق ادام ءۇشىن قولايلى ەمەس. ءحارريستىڭ ايتۋىنشا، بۇلاي جاتۋ قاتتى قورىلداۋعا جانە رەفليۋكستىڭ پايدا بولۋىنا سەبەپ بولۋى ىقتيمال.
ال ەتپەتىنەن ۇيىقتاۋ ومىرتقاعا ەرەكشە سالماق تۇسىرەدى. سەبەبى ادام بۇل قالىپتا مىندەتتى تۇردە باسىن ءبىر جاققا بۇرىپ جاتادى، بۇل مويىن مەن يىق ايماعىندا اۋىرسىنۋ تۋعىزادى.
ەڭ وڭتايلى نۇسقا رەتىندە دارىگەر قىرىنان جاتۋدى ۇسىنادى. بۇل كەزدە تىزەنى ءسال بۇگىپ، اياقتىڭ اراسىنا جاستىق قويعان ءجون. مۇنداي ءتاسىل ومىرتقا، جامباس جانە سان سۇيەكتەرىن ءبىر سىزىققا كەلتىرىپ، ارقاعا تۇسەتىن جۇكتەمەنى ازايتادى.