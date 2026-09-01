«قالا حيكايالارى» رەسپۋبليكالىق ادەبي بايقاۋىنا ءوتىنىم قابىلداۋ باستالدى
استانا. KAZINFORM - پروزا جانرىنا ارنالعان بايقاۋ جاڭا ەسىمدەردى انىقتاۋعا جانە قولداۋعا باعىتتالادى.
بايقاۋعا قاتىسۋشىلارعا قالا مادەنيەتى، ادام تاعدىرى، قوعامداعى وزگەرىستەر، سونداي- اق ۇلتتىق بولمىس پەن زاماناۋي قۇندىلىقتاردىڭ ساباقتاستىعى تاقىرىپتارىن كوركەم تۋىندىلار ارقىلى جەتكىزۋ ۇسىنىلادى.
ادەبي بايقاۋعا قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ ازاماتتارى قاتىسا الادى. قاتىسۋ ءۇشىن كولەمى كەمىندە 10 اۆتورلىق باسپا تاباق (ءبىر اۆتورلىق باسپا تاباقتىڭ كولەمى 40 مىڭ باسپا تاڭباسىن قۇرايدى) بولاتىن، بۇرىن ەش جەردە جاريالانباعان قالا تاقىرىبىنداعى روماندار قابىلدانادى. ءار اۆتور ءبىر عانا شىعارماسىن ۇسىنا الادى.
ءوتىنىم 2026 -جىلعى 1-قىركۇيەك پەن 31-جەلتوقسان ارالىعىندا qoljazba.bookfund.kz سايتى ارقىلى قابىلدانادى.
جۇلدەلى ورىن العان تۋىندىلار 15 مىڭ دانامەن باسىلىپ، ەلىمىزدىڭ كىتاپحانالارىنا تاراتىلادى.