12:14, 16 - تامىز 2025 | GMT +5
قاجىلىققا بارعان ءار ازامات ەلگە قانشا ءدىني كىتاپ اكەلە الادى؟
استانا. قازاقپارات – شەتەلدەن كەلەردە ءبىر ازامات ەلگە قانشا ءدىني كىتاپ الىپ كەلە الادى؟ بۇل سۇراققا استانا قالاسىنىڭ ءدىن ىستەرى جونىندەگى باسقارما باسشىسى قايروللا كوشقالي جاۋاپ بەردى، دەپ حابارلايدى BAQ. KZ ءتىلشىسى.
بۇگىندە قازاقستان ازاماتتارى شەتەلگە شىعىپ ءجۇر. سونىڭ ىشىندە قاجىلىق جاساۋعا بارادى. زاڭدا ايتىلعانداي، ءاربىر قازاقستان ازاماتى ەلىمىزگە ءدىني مازمۇنداعى ءبىر كىتاپ قانا كىرگىزە الادى. ودان كوپ بولسا، ازامات زاڭ بويىنشا جاۋاپقا تارتىلادى، - دەپ ايتتى ول.
سوزىنشە، ەلگە كىرگەندە شەكارا قىزمەتكەرلەرى باقىلاپ وتىرادى.
ءتىپتى ەكى قۇران الىپ كىرسە دە، ازامات زاڭ بۇزدى دەپ ەسەپتەلىپ، جاۋاپقا تارتىلادى.
سونىمەن قاتار تەلەفون ارقىلى ءدىني الاۋىزدىققا الىپ كەلەتىن ماتەريالداردى رەسپۋبليكا ىشىندە تاسىمالداۋعا بولمايدى.