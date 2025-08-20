قاجىلىققا اپاراتىن كومپانيالار كونكۋرس ارقىلى ىرىكتەلەدى
استانا. KAZINFORM - قازاقستان مۇسىلماندارى ءدىني باسقارماسى قاجىلىق جانە ۇمرا سالاسىندا قىزمەت كورسەتەتىن تاجىريبەلى تۋروپەراتورلار اراسىندا ادال ءارى ءادىل باسەكەلەستىككە قول جەتكىزۋ ءۇشىن كونكۋرس جاريالادى.
- قازاقستان مۇسىلماندارى ءدىني باسقارماسى قاجىلىق جانە ۇمرا سالاسىندا قىزمەت كورسەتەتىن تاجىريبەلى تۋروپەراتورلار اراسىندا ادال ءارى ءادىل باسەكەلەستىككە قول جەتكىزۋ ءۇشىن ءارى قاجىلارىمىزعا قولايلى جاعداي جاساۋ ماقساتىمەن «ۇمىتكەر تۋروپەراتورلارعا قاجىلىق ورىندارىن ءبولۋدىڭ ەرەجەسى» نەگىزىندە 2026 -جىلى قاجىلىقپەن اينالىسۋعا ۇمىتكەر تۋريستىك وپەراتورلار اراسىندا كونكۋرس جاريالايدى، - دەلىنگەن ق م د ب حابارلاماسىندا.
ۇمىتكەرلەرگە قويىلاتىن تالاپتار مىناداي:
«قاجىلىق-2026» ماۋسىمىنا دايىندىعى جانە ناقتى يگەرە الاتىن قاجىلىق ورىن سانى مەن مۇمكىندىگى تۋرالى ق م د ب- عا ءوتىنىش حات جىبەرۋ؛
تۋروپەراتورلىق قىزمەتتى جۇزەگە اسىرۋ بويىنشا ق ر قولدانىستاعى زاڭناماسىنىڭ تالاپتارىنا ساي بەرىلگەن ءتيىستى مەملەكەتتىك ليسەنزياسىنىڭ جانە ق ر تۋريستىك قىزمەتى تۋرالى زاڭىنىڭ 27-3-بابىنىڭ 1-تارماعىنا سايكەس قوسىمشاسىنىڭ بولۋى؛
سالىق كوميتەتىندە تىركەلگەنى تۋرالى كۋالىگىنىڭ جانە سالىقتارى تولەنگەنىن ايعاقتايتىن قۇجاتتاردىڭ بولۋى؛
قاجىلىق پەن ۇمرانى ۇيىمداستىرۋدا تۇراقتى وڭ 5 جىلدىق تاجىريبەسىنىڭ بار ەكەندىگىن ايعاقتايتىن قۇجاتتاردىڭ بولۋى؛
ق ر زاڭدارىن جانە ساك تاراپىنان قاجىلىققا قاتىستى قويىلعان تالاپتاردى بۇزباۋى؛
ق ر اۋماعىندا حالىققا ساپالى قىزمەت كورسەتە الاتىن كەڭسەسىنىڭ بولۋى (كەڭسەنىڭ مەكەن-جاي انىقتامالىعى، كەڭسە نەمەسە عيماراتتى جالعا العان كەلىسىم-شارتى).
اتالعان قۇجاتتار 2025 -جىلعى 18-تامىزدان باستاپ hajj@muftyat.kz پوشتاسى ارقىلى 2025-جىلعى 31-تامىزعا دەيىن قابىلدانادى. كورسەتىلگەن مەرزىم ارالىعىندا قۇجاتتارىن تاپسىرماعان تۋروپەراتوردىڭ ۇسىنىستارى قارالمايدى.
بۇعان دەيىن حابارلانعانداي، ساۋد ارابياسى قاجىلىق ەرەجەلەرىن بۇزعاندارعا قاتاڭ ايىپپۇلدار ەنگىزدى.