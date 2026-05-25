قاجىلىق-2026: ساۋد ارابياسى ەكولوگيالىق شارالاردى كۇشەيتىپ جاتىر
استانا. KAZINFORM - ساۋد ارابياسى حاج ماۋسىمى كەزىندە ەكولوگيالىق جۇكتەمەنى ازايتۋ شارالارىن كۇشەيتىپ جاتىر، دەپ حابارلايدى Agenzia Nova اگەنتتىگى.
بيىل مەككە قالاسىنا جاسالاتىن ءداستۇرلى قاجىلىققا الەمنىڭ تۇكپىر-تۇكپىرىنەن 1,6 ميلليوننان استام مۇسىلمان كەلەدى دەپ كۇتىلىپ وتىر. كورولدىك بيلىك قالدىقتاردى باسقارۋعا، اپتاپ ىستىقتىڭ سالدارىن ازايتۋعا، ەلەكتر كولىگىن دامىتۋعا جانە سيفرلىق شەشىمدەردى ەنگىزۋگە ەرەكشە نازار اۋدارىپ وتىر.
ەكولوگيا سالاسىنداعى نەگىزگى ماسەلەلەردىڭ ءبىرى - قالدىقتار. ساۋد ارابياسىنىڭ قالدىقتاردى باسقارۋ جونىندەگى ۇلتتىق ورتالىعىنىڭ مالىمەتىنشە، بىلتىرعى قاجىلىق ماۋسىمدا 348 مىڭ توننادان استام قوقىس جينالعان.
وسىعان بايلانىستى بيلىك قالدىقتاردى جيناۋ جانە قايتا وڭدەۋ جۇمىستارىن كۇشەيتىپ جاتىر. بۇل ىسكە كوممەرتسيالىق ەمەس ۇيىمدار مەن ەرىكتىلەر دە تارتىلعان.
تاعى ءبىر كۇردەلى ماسەلە - اپتاپ ىستىق. ساۋد ارابياسىنىڭ ۇلتتىق مەتەورولوگيالىق ورتالىعىنىڭ بولجامىنشا، قاجىلىق كەزەڭىندە مەككە مەن قاسيەتتى ورىندارداعى اۋا تەمپەراتۋراسى 47 گرادۋسقا دەيىن جەتۋى مۇمكىن.
ەلدىڭ دەنساۋلىق ساقتاۋ مينيسترلىگى قاجىلاردى كۇن ءوتۋ مەن سۋسىزدانۋ قاۋپىن ازايتۋ ءۇشىن قولشاتىر پايدالانۋعا شاقىردى. بيلىك مالىمەتىنشە، كولەڭكەدە بولۋ سەزىلەتىن تەمپەراتۋرانى 10 گرادۋسقا دەيىن تومەندەتۋى مۇمكىن.
قاجىلاردى ىستىقتان قورعاۋ ءۇشىن سوڭعى جىلدارى قاجىلىق وتەتىن ايماقتارعا التى مىڭنان استام سۋ بۇرىككىش ورناتىلىپ، كولەڭكەلى اۋماقتار كەڭەيتىلدى. سونداي-اق اسفالتتىڭ قىزۋىن ازايتاتىن ارنايى جابىن توسەلگەن.
دەنساۋلىق ساقتاۋ سالاسىندا دا شۇعىل ارەكەت ەتۋ جۇيەسى كۇشەيتىلدى. قاجىلىق كەزىندە ءۇش مىڭنان استام جەدەل جاردەم كولىگى، ونىڭ ىشىندە موتوتسيكلدەر، ەلەكترلى گولف-كارلار جانە 11 سانيتارلىق تىكۇشاق پايدالانىلادى.
سونىمەن قاتار مەديتسينالىق قۇرالداردى جەدەل جەتكىزۋگە ارنالعان دروندار مەن پاتسيەنتتەردى سيفرلىق سۇرىپتاۋ جۇيەلەرى سىناقتان وتكىزىلىپ جاتىر.
ەكولوگيالىق ستراتەگيانىڭ ماڭىزدى باعىتتارىنىڭ ءبىرى - كولىك ينفراقۇرىلىمىن دامىتۋ. Al-Mashaer ەلەكتر پويىزى مينا، مۋزداليفا جانە ارافات ايماقتارىن بايلانىستىرىپ، قاجىلىق كەزىندە ەكى ميلليوننان استام جولاۋشى تاسىمالداي الادى.
ۇزىندىعى 18 شاقىرىم بولاتىن جەلى توعىز ستانسيادان تۇرادى. ونىڭ وتكىزۋ قابىلەتى ساعاتىنا شامامەن 72 مىڭ جولاۋشىعا جەتەدى.
تەمىرجول جۇيەسىنىڭ ىسكە قوسىلۋى قاسيەتتى ورىندارعا جىل سايىن جاسالاتىن شامامەن 50 مىڭ اۆتوبۋس رەيسىن قىسقارتۋعا مۇمكىندىك بەردى. بۇل كولىك جۇكتەمەسى مەن زياندى شىعارىندىلاردى ازايتتى.
بۇدان بولەك، قاجىلاردى مەككە، ءمادينا جانە ءراسىم وتەتىن ايماقتار اراسىندا تاسىمالداۋ ءۇشىن سەگىز مىڭنان استام اۆتوبۋس پايدالانىلادى.
بۇعان دەيىن ساۋد ارابياسىنىڭ قاجىلىق ماۋسىمىندا مەديتسينالىق قىزمەت سالاسىنداعى باقىلاۋدى كۇشەيتكەنى حابارلاندى.
ال بيىل 4000 وتانداسىمىز قاجىلىق پارىزىن وتەيتىنىن جازدىق.