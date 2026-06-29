قامشىبەك تاشيەۆتى 9 جىلعا سوتتاۋ سۇرالدى
استانا. KAZINFORM – ءبىرىنشى ماي اۋداندىق سوتىندا «75- ءتىڭ ءىسى» بويىنشا سوت تالقىلاۋى جالعاسىپ جاتىر.
بۇل ءىس بويىنشا ايىپتالۋشىلاردىڭ ءبىرى - قىرعىزستان مەملەكەتتىك ۇلتتىق قاۋىپسىزدىك كوميتەتىنىڭ بۇرىنعى ءتوراعاسى قامشىبەك تاشيەۆ، - دەپ حابارلايدى Massaget.kz ءتىلشىسى.
سوتتالۋشىلار ورىندىعىندا ەكس-باس پروكۋرور قۇرمانقۇل زۋلۋشيەۆ، پارلامەنتتىڭ بۇرىنعى سپيكەرى نۇرلانبەك تۇرعىنبەك ۇلى جانە باسقا دا ايىپتالۋشىلار بار.
Kaktus.media مالىمەتىنشە، سوت ءجارىسسوزى بارىسىندا ايىپتاۋ تاراپىنىڭ وكىلدەرى بارلىق ايىپتالۋشىنىڭ ءارقايسىنا توعىز جىلعا باس بوستاندىعىنان ايىرۋ جازاسىن تاعايىنداۋدى سۇراعان.
قازىر سوتتا تاراپتاردىڭ ءجارىسسوزى جالعاسىپ جاتىر.
بۇعان دەيىن ادۆوكات يكراميدين ايتقۇلوۆ قامشىبەك تاشيەۆكە قىرعىز رەسپۋبليكاسى قىلمىستىق كودەكسىنىڭ مىنا باپتارى بويىنشا ايىپ تاعىلعانىن ايتقان بولاتىن:
«بيلىكتى كۇشپەن باسىپ الۋ نەمەسە بيلىكتى كۇشپەن ۇستاپ تۇرۋ، سول سياقتى كونستيتۋتسيالىق قۇرىلىستى كۇشپەن وزگەرتۋگە باعىتتالعان ارەكەتتەر»،
«لاۋازىمدىق وكىلەتتىگىن اسىرا پايدالانۋ».
ەسكە سالايىق، اقپاندا 75 ادام قىرعىزستان پرەزيدەنتى سادىر جاپاروۆ پەن جوعارعى كەڭەس ءتوراعاسىنا مەرزىمىنەن بۇرىن پرەزيدەنتتىك سايلاۋ وتكىزۋ تۋرالى ۇندەۋ جولداعان.
ال 10-اقپاندا قامشىبەك تاشيەۆ قىرعىزستان مينيسترلەر كابينەتى ءتوراعاسىنىڭ ورىنباسارى ءارى مەملەكەتتىك ۇلتتىق قاۋىپسىزدىك كوميتەتىنىڭ ءتوراعاسى قىزمەتىنەن بوساتىلعانى حابارلاندى.