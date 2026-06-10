قامشىبەك تاشيەۆ ۇزاق ۋاقىتتان كەيىن ەل الدىنا شىعىپ، جاپاروۆتىڭ ماقتاۋىن اسىردى
استانا. KAZINFORM - قىرعىزستاننىڭ مەملەكەتتىك ۇلتتىق قاۋىپسىزدىك كوميتەتىنىڭ بۇرىنعى باسشىسى قامشىبەك تاشيەۆ قىلمىستىق ءىس ءجۇرىپ جاتقان كەزدە العاش رەت ەل الدىنا شىعىپ، پرەزيدەنت سادىر جاپاروۆتى ماقتادى.
قىرعىز پابليكتەرىندە م ۇ ق ك- نىڭ بۇرىنعى ءتوراعاسى قامشىبەك تاشيەۆتىڭ ۆيدەوسى تارادى. ول ۇزاق ۋاقىتتان بەرى العاش رەت كوپشىلىك الدىنا شىعىپ وتىر. ساياساتكەردىڭ جاقتاستارى ونىڭ بىرنەشە ۆيدەوسىن جاريالادى.
سونىڭ بىرىندە قامشىبەك تاشيەۆ قىزىل-تۋۋ اۋىلىندا فۋتبول الاڭىن اشىپ جاتقانى كورىنەدى، بۇل راسىمگە جاس فۋتبولشىلار قاتىسقان.
تاعى ءبىر ۆيدەودا قامشىبەك تاشيەۆ ءبىر وتباسىعا جاڭا ءۇيدىڭ كىلتىن تابىستاعانى كورسەتىلەدى. بۇل باسپانا قيىن جاعدايعا تاپ بولعان جاندارعا بەرىلەتىن قايىرىمدىلىق كومەك اياسىندا سالىنعان.
ءۇي يەلەرىن قۇتتىقتاۋ كەزىندە م ۇ ق ك- نىڭ ەكس-باسشىسى ەل پرەزيدەنتى سادىر جاپاروۆ تۋرالى ايتقان. ونىڭ سوزىنشە، ازاماتتاردى باسپانامەن قامتۋعا باعىتتالعان ساياساتتى ناق وسى پرەزيدەنت جۇرگىزىپ وتىر.
«مەملەكەتتە قانداي ساياسات ءجۇرىپ جاتقانىن وزدەرىڭىز كورىپ وتىرسىزدار، ءار ادامنىڭ ءوز ءۇيى بولۋى كەرەك. مەملەكەت باسشىسى، قۇرمەتتى پرەزيدەنت سادىر نۇرعوجا ۇلى كەشە وشتا يپوتەكالىق ۇيلەردى اشتى، قارا-سۋۋدا اشتى، وزدەرىڭىز دە كورگەن شىعارسىزدار. مىڭداعان ادام، وشتا 600، قارا-سۋۋدا 400 ادام. مەملەكەتتىڭ ساياساتى وسىنداي. ءۇيسىز قينالعان ءار وتباسى باسپانالى بولۋعا ءتيىس»، - دەگەن قامشىبەك تاشيەۆ.
ايتا كەتەيىك، بۇعان دەيىن قامشىبەك تاشيەۆكە قىرعىزستاندا مەملەكەتتىك توڭكەرىس جاساماق بولدى دەگەن ايىپ تاعىلۋى مۇمكىن ەكەنى حابارلاندى. كەيىن قامشىبەك تاشيەۆكە قىرعىزستاننان شىعۋعا تىيىم سالىندى.
ەسكە سالايىق، 10-اقپاندا قامشىبەك تاشيەۆ قىرعىزستان مينيسترلەر كابينەتى ءتوراعاسىنىڭ ورىنباسارى ءارى مەملەكەتتىك ۇلتتىق قاۋىپسىزدىك كوميتەتىنىڭ ءتوراعاسى قىزمەتىنەن بوساتىلعانى حابارلاندى.