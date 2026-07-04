قاپشاعايدا جاس قىز بەن جىگىت سۋعا باتىپ كەتتى
قونايەۆ. KAZINFORM - الماتى وبلىسى قاپشاعاي سۋ قويماسىندا ەكى ادام سۋعا باتىپ كەتتى.
ت ج م مالىمەتىنشە، 1-شىلدەدە «112» پۋلتىنە قونايەۆ قالاسىنىڭ «جاسا» دەمالىس ايماعى اۋدانىندا، شومىلۋعا جابدىقتالماعان جەردە ەكى جاس ادامنىڭ سۋعا باتىپ كەتكەنى تۋرالى حابارلاما تۇسكەن.
قۇتقارۋشىلار كەلگەنگە دەيىن دەمالۋشىلار جاعادان شامامەن 30 مەتر قاشىقتىقتا سۋ ىشىندە بولعان 2006-جىلعى بويجەتكەننىڭ دەنەسىن شىعارعان. ەكىنشى جوعالعان ادامدى ىزدەستىرۋ ءۇشىن الماتى وبلىسى ت ج د جەدەل-قۇتقارۋ جاساعىنىڭ كۇشتەرى جۇمىلدىرىلعان.
- ىزدەستىرۋ جۇمىستارى تاۋلىك بويى جۇرگىزىلدى. 2-شىلدە كۇنى تاڭەرتەڭ قۇتقارۋشىلار قاپشاعاي سۋ قويماسىنىڭ جاعالاۋ سىزىعىنان 2004-جىلى تۋعان ەر ادامنىڭ دەنەسىن تاپتى. ول الدىن الا مالىمەتتەر بويىنشا، قازا تاپقان بويجەتكەنمەن بىرگە بولعان، - دەپ حابارلادى مينيسترلىكتەن.
ت ج م ازاماتتارعا سۋداعى قاۋىپسىزدىك ەرەجەلەرىن ساقتاۋ مىندەتتى ەكەنىن ەسكەرتتى.
ەسكە سالايىق، الاكولدە شومىلىپ جۇرگەن اناسى سۋعا باتىپ، قىزى امان قالدى.