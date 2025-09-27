«قاپشاعاي ءبيداي ونىمدەرى»: قىتايعا العاشقى ءونىم ەكسپورتتالادى
استانا. KAZINFORM - اۋىل شارۋاشىلىعى ءمينيسترى ايداربەك ساپاروۆ الماتى وبلىسىنا جۇمىس ساپارى بارىسىندا «قاپشاعاي ءبيداي ونىمدەرى» ءداندى داقىلداردى وڭدەۋ كەشەنىن تولىق قايتا جاڭعىرتۋعا باعىتتالعان ءىرى ينۆەستيتسيالىق جوبا بارىسىمەن تانىستى.
قۇنى 12 ميلليارد تەڭگەدەن اساتىن جوبا (2024-2026 ج.ج.) ءبىر مەزەتتە 100 مىڭ توننا استىق ساقتايتىن ەليەۆاتوردى جاڭعىرتۋدى، تاۋلىگىنە 400 توننا شيكىزات وڭدەيتىن مايسىعۋ زاۋىتىن، تاۋلىگىنە 2500 توننا استىق وڭدەيتىن قۇراماجەم زاۋىتىن جانە تاۋلىگىنە 300 توننا ءونىم شىعاراتىن ۇن كومبيناتىن قامتيدى.
قازىرگى ۋاقىتتا ەليەۆاتوردى جاڭعىرتۋ جانە 1000 كونتەينەرگە ارنالعان تەرمينال قۇرىلىسى اياقتالۋعا جاقىن، سونداي-اق قۇراماجەم زاۋىتىنىڭ ءبىرىنشى كەزەڭى ىسكە قوسىلۋدا. 6,5 مىڭ شارشى مەتر قويمالار سالىندى، ۇزىندىعى 5,9 شاقىرىم بولاتىن تەمىرجول جولدارى جاڭارتىلدى.
اۋىل شارۋاشىلىعى مينيسترلىگى مالىمەتىنشە، قازىر ۇن تارتۋ جانە ماي وڭدەۋ سەحتارىنىڭ جابدىقتارى ورناتىلىپ جاتىر. كەشەن تولىق جوبالىق قۋاتىن يگەرگەننەن كەيىن جىلىنا 840 مىڭ توننا قۇراماجەم، 59 مىڭ توننا جوعارى سۇرىپتى ۇن، 31 مىڭ توننا ءبيداي كەبەگى، 54,6 مىڭ توننا وسىمدىك مايى، 61,6 مىڭ توننا كۇنجارا، 17,5 مىڭ توننا تۇيىرشىكتەلگەن قاۋىز وندىرىلەتىن بولادى.
- قاپشاعاي ءبيداي ونىمدەرى» جوباسى - قايتا وڭدەۋ قۋاتتارىن جاڭعىرتۋ مەن ەكسپورتتى ۇلعايتۋدىڭ اۋىل شارۋاشىلىعىن جانە جالپى ەل ەكونوميكاسىن دامىتۋعا قالاي ىقپال ەتەتىنىنىڭ جارقىن دالەلى. قىتايعا العاشقى ءونىم توپتاماسىن جونەلتۋ قازاقستاننىڭ اگروونەركاسىپتىك كەشەنىنىڭ جوعارى الەۋەتىنىڭ ايقىن كورسەتكىشى. ءبىز ەل ىشىندە قايتا وڭدەۋدى ارتتىرىپ، قوسىلعان قۇن قالىپتاستىراتىن جوبالاردى ءاردايىم قولدايتىن بولامىز، - دەپ اتاپ ءوتتى مينيستر.
جوبا قازاقستاننىڭ ەكسپورتتىق الەۋەتىن ارتتىرۋ تۇرعىسىنان ايرىقشا ماڭىزدى. قازىردىڭ وزىندە «قاپشاعاي ءبيداي ونىمدەرى» سەرىكتەستىگىندە قىتايعا جونەلتىلەتىن العاشقى ءونىم لەگى دايىن.
بۇل ق ح ر- مەن ساۋدا-ەكونوميكالىق ىنتىماقتاستىقتى ارتتىرۋداعى ماڭىزدى قادامداردىڭ ءبىرى. جالپى الداعى بەس جىل ىشىندە كومپانيا جاقىن شەتەلدەرگە 2 ميلليون توننادان استام اۋىل شارۋاشىلىعى ءونىمىن ەكسپورتتاۋدى جوسپارلاپ وتىر.
ايتا كەتەيىك، قىتاي قازاقستان ۇنىن كوپتەپ ساتىپ الا باستادى.