قاشاعانداعى گاز وڭدەۋ زاۋىتىنىڭ ىرگەتاسى قۇيىلىپ بىتۋگە جاقىن
استانا. قازاقپارات - «QazaqGaz» ۇلتتىق كومپانياسى» اكسيونەرلىك قوعامىنىڭ باسقارما ءتوراعاسى الىبەك جاماۋوۆ قاشاعان كەن ورنىندا گاز وڭدەۋ زاۋىتىن سالۋ جوباسى قانداي ساتىدا ەكەنىن ايتتى.
- قاشاعان كەن ورنىندا جىلىنا 1 ميلليارد تەكشە مەتر گاز وڭدەيتىن زاۋىت سالۋ جوباسى ستراتەگيالىق جوبا بولىپ ەسەپتەلەدى. ونىڭ ارقاسىندا تاۋارلىق گاز بەن تۇيىرشىكتەلگەن كۇكىرتتىڭ، سۇيىتىلعان مۇناي گازىنىڭ ءوندىرىس كولەمى ارتادى، - دەدى الىبەك جاماۋوۆ «سامۇرىق- قازىنا» قورى قوعامدىق كەڭەسىنىڭ وتىرىسىندا.
ونىڭ سوزىنشە، جوبا قارقىندى ءجۇرىپ جاتىر.
- قۇرىلىس الاڭىنا 2 مىڭنان استام قۇرىلىسشى مەن مامان، 330 دان استام ارنايى تەحنيكا جۇمىلدىرىلعان. الىپ ءپىشىندى قوندىرعىنى جيناقتاۋ جۇمىسى اياقتالدى. ىرگەتاس قۇيۋ جۇمىستارى دا بىتۋگە جاقىن. مەتال قۇراندىلاردى ورناتۋ، قوندىرعىنى جيناقتاۋ، رەزەرۆۋار توسەپ، تەحنولوگيالىق كوممۋنيكاتسيا ينفراقۇرىلىمىن ورناتۋ جۇمىستارى باستالدى. زاۋىت قۇرىلىسىن 2026 -جىلى اياقتاۋ جوسپارلانعان، - دەدى ۇلتتىق كومپانيا باسشىسى.
بۇعان دەيىن استانا سوتى قاشاعان وپەراتورىنا بەرىلگەن ەكولوگيا مينيسترلىگىنىڭ نۇسقاماسىن جويعانىن جازعان ەدىك.