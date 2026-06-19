قاشاعاندا جىلىنا 2,5 ميلليارد تەكشە مەتر گاز وڭدەيتىن زاۋىتتىڭ قۇرىلىسى باستالدى
استانا. KAZINFORM - قازاقستاندا قاشاعان كەن ورنىنىڭ شيكىزات بازاسىندا قۋاتتىلىعى جىلىنا 2,5 ميلليارد تەكشە مەتر بولاتىن جاڭا گاز وڭدەۋ زاۋىتىنىڭ قۇرىلىسى باستالدى. جوبانى 2029 -جىلدىڭ سوڭىنا دەيىن اياقتاۋ جوسپارلانىپ وتىر. بۇل تۋرالى ق ر ەنەرگەتيكا ۆيتسە-ءمينيسترى قايىرحان تۇتقىشبايەۆ مالىمدەدى.
ونىڭ ايتۋىنشا، جاڭا زاۋىت قازاقستانداعى تاۋارلىق گاز ءوندىرىسىن ارتتىرۋعا باعىتتالعان ستراتەگيالىق جوبالاردىڭ ءبىرى.
- بيىلعى 12-ماۋسىمدا قاشاعان كەن ورنىنىڭ شيكىزات بازاسىندا قۋاتتىلىعى جىلىنا 2,5 ميلليارد تەكشە مەتر بولاتىن گاز وڭدەۋ زاۋىتىنىڭ قۇرىلىسى باستالدى. جوبانى ىسكە اسىرۋ ءۇشىن EPC مەردىگەرىن ايقىنداۋ ماسەلەسى بويىنشا ۇكىمەت قاۋلىسى قابىلدانعان. جوبانى ىسكە اسىرۋ جانە FEED ساتىسىنداعى جوبالىق قۇجاتتامانى ازىرلەۋ بويىنشا EPC مەردىگەرمەن كەلىسسوزدەر باستالدى. سونىمەن قاتار سىرتقى ينفراقۇرىلىم نىساندارىن ىسكە اسىرۋ بويىنشا جۇمىستاردى ورىنداۋشى انىقتالدى، - دەدى ول.
سونىمەن بىرگە، ۆيتسە-مينيستر قاشاعان كەن ورنىنىڭ بازاسىندا قۋاتى جىلىنا 1 ميلليارد تەكشە مەتر بولاتىن تاعى ءبىر گاز وڭدەۋ زاۋىتىنىڭ قۇرىلىسى ءجۇرىپ جاتقانىن اتاپ ءوتتى.
- اتالعان جوبانىڭ جالپى ورىندالۋ دەڭگەيى %59,39 دى قۇرايدى. زاۋىتتى 2027 -جىلى پايدالانۋعا بەرۋ جوسپارلانىپ وتىر، - دەدى سپيكەر.
ايتا كەتەيىك، قازاقستاندا گاز تاراتۋ ۇيىمدارىنا جاڭا تالاپ ەنگىزىلۋى مۇمكىن