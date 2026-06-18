قاعاز كىتاپ وقۋ ميعا جاقسىراق اسەر ەتەدى - جاپون عالىمدارى
استانا. KAZINFORM - جاپونياداعى Tokyo University عالىمدارى قاعاز كىتاپ وقۋدىڭ اقپاراتتى ءتۇسىنۋ مەن ەستە ساقتاۋعا ەلەكتروندى قۇرىلعىلارعا قاراعاندا ءتيىمدى ەكەنىن انىقتادى. زەرتتەۋ ناتيجەلەرى PLOS ONE عىلىمي جۋرنالىندا جاريالاندى.
زەرتتەۋگە 25 جاپون ستۋدەنتى قاتىسقان. قاتىسۋشىلار مانگانىڭ العاشقى بولىگىن قاعاز كىتاپتان نەمەسە پلانشەتتەن وقىپ شىققان. كەيىن ولار م ر ت اپپاراتىنا ورنالاستىرىلىپ، وقيعانىڭ جالعاسىن ارنايى كوزىلدىرىك ارقىلى وقىعاننان كەيىن سيۋجەت بويىنشا تەست تاپسىرعان.
ناتيجەسىندە ەكى توپ تا وقيعانى جاقسى مەڭگەرگەنىمەن، پلانشەتتەن وقىعان ستۋدەنتتەرگە سيۋجەتتىڭ ءارتۇرلى بولىكتەرىن بايلانىستىرۋدى تالاپ ەتەتىن سۇراقتارعا جاۋاپ بەرۋ ءۇشىن كوبىرەك ۋاقىت قاجەت بولعان.
م ر ت دەرەكتەرى قاعاز كىتاپ وقىعانداردىڭ ميى اقپاراتتى وڭدەۋ كەزىندە از كۇش جۇمساعانىن كورسەتتى. اتاپ ايتقاندا، ءماتىندى ءتۇسىنۋ مەن لوگيكالىق بايلانىستاردى قۇرۋعا جاۋاپ بەرەتىن مي ايماقتارىنىڭ بەلسەندىلىگى تومەنىرەك بولعان. عالىمداردىڭ پىكىرىنشە، بۇل اقپاراتتىڭ تيىمدىرەك ءارى ساپالى وڭدەلگەنىن بىلدىرەدى.
ال پلانشەت پايدالانعان ستۋدەنتتەردە وسى ايماقتارمەن قاتار كۇردەلى ويلاۋ جانە كەڭىستىكتىك باعدارلاۋعا جاۋاپ بەرەتىن مي بولىكتەرى بەلسەندىرەك جۇمىس ىستەگەن.
زەرتتەۋشىلەر مۇنى قاعاز كىتاپتىڭ فيزيكالىق ەرەكشەلىكتەرىمەن بايلانىستىرادى. كىتاپتىڭ سالماعىن سەزىنۋ، ءماتىننىڭ بەتتەگى ناقتى ورنالاسۋىن كورۋ جانە پاراقتاردى اۋدارۋ سياقتى فاكتورلار وقىرماننىڭ اقپاراتتى قۇرىلىمداپ قابىلداۋىنا كومەكتەسەدى. ال ەلەكتروندى قۇرىلعىلار مۇنداي كەڭىستىكتىك باعدارلاردى تولىق بەرە المايدى.
عالىمداردىڭ ايتۋىنشا، سيفرلىق تەحنولوگيالاردىڭ كەڭ تارالۋىنا قاراماستان، قاعاز كىتاپ وقۋ اقپاراتتى تەرەڭ ءتۇسىنۋ مەن ەستە ساقتاۋدا ماڭىزدى ارتىقشىلىقتارعا يە بولۋى مۇمكىن.