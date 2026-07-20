قانداي جاعدايدا كەلىن سالەم سالمايدى؟
استانا. قازاقپارات - KaganMedia قانداي جاعدايدا كەلىن سالەم سالمايتى تۋرالى مالىمدەدى.
باۋىرجان مومىش ۇلىنىڭ كەلىنى، جازۋشى زەينەپ احمەتوۆا «بابالار اماناتى» ەڭبەگىندە قازاق كەلىنى ەكى جاعدايدا عانا سالەم سالۋدان بوساتىلعانى تۋرالى بىلاي دەپ جازعان:
ءبىرىنشىسى، اياعى اۋىر كەزىندە - مۇندايدا قايىن اعالارى كەلىندى ىڭعايسىز جاعدايعا قالدىرماۋ ءۇشىن جۇكتى كەلىننىڭ الدىنان شىقپاۋعا تىرىسقان ءارى بولاشاق انا دەپ قۇرمەت پەن قامقورلىق كورسەتىپ، قولدان كەلگەنشە ايالاعان.
ەكىنشىسى، كۇيەۋى قايتىس بولعان جاعدايدا - مۇندايدا ۇلكەندەر كەلىندى سالەم سالۋدان مۇلدە بوساتقان. جەسىر ايەل وتباسىنىڭ جۇگىن ارقالاپ، بالالارىن جەتىلدىرۋ ءۇشىن جۇمىس ىستەيتىنىن تۇسىنگەن قازاق حالقى «باسىڭ يىلمەسىن، جىگەرىڭ قۇم بولماسىن، ءجۇزىڭ تومەن تۇسپەسىن، كوزىڭدى مۇڭ شالماسىن. بۇدان بىلاي كەلىنىمىز ەمەس، قىزىمىزداي بولاسىڭ» دەپ دانالىق تانىتقان.