قانداي جاعدايدا ايىپپۇل تولەمەۋگە بولادى؟ ادۆوكات كەڭەس بەردى
استانا. KAZINFORM - بۇگىندە قازاقستاندا جول ەرەجەسىن بۇزعانى ءۇشىن سالىناتىن ايىپپۇلداردىڭ باسىم بولىگى فوتو جانە ۆيدەوفيكساتسيا كامەرالارى ارقىلى اۆتومات تۇردە راسىمدەلەدى. الايدا بۇل مۇنداي قاۋلىنىڭ ءبارى بىردەي زاڭدى دەگەندى بىلدىرمەيدى. تىركەۋ كەشەندەرىنىڭ جۇمىسىنداعى قاتەلىكتەر، جول تاڭبالارىنداعى اقاۋلار، كورىنبەي قالعان جول بەلگىلەرى نەمەسە پروتسەستىك بۇزۋشىلىقتار وعان شاعىمدانۋعا نەگىز بولا الادى. ادۆوكات كامەرا دەرەگى نەگىزىندە سالىنعان جول ەرەجەسىن بۇزۋ ايىپپۇلىن جۇرگىزۋشى قانداي جاعدايدا داۋلاۋعا بولاتىنىن ايتتى، - دەپ حابارلايدى Massaget.kz.
قىزمەتكەردىڭ قاتەلىگى نەمەسە كامەراداعى اقاۋ - قانداي جاعدايدا داۋلاسۋعا بولادى؟
ادۆوكات جاندوس پالمانوۆتىڭ ايتۋىنشا، جۇرگىزۋشىلەر مىنا جاعدايلاردا ايىپپۇلعا داۋلاسۋعا قۇقىلى:
جاۋاپكەرشىلىككە تارتۋ راسىمدەرى بۇزىلسا؛
كولىك قۇرالى يەسىنىڭ دەرەكتەرىندە قاتەلەر بولسا؛
اۆتوموبيلدىڭ مەملەكەتتىك ءنومىرى قاتە انىقتالسا؛
قۇقىقبۇزۋشىلىقتىڭ دالەلدەرى بولماسا، كامەرانىڭ جارامدىلىعىنا نەمەسە ونى تەكسەرۋ مەرزىمىنە كۇمان تۋىنداسا، سونداي-اق، فوتو جانە بەينەجازبالار جۇرگىزۋشىگە تاعىلعان ايىپقا سايكەس كەلمەسە.
دەگەنمەن، ادۆوكات ءار جاعدايدا جەكە باعالاۋ قاجەت ەكەنىن اتاپ ءوتتى.
ايىپپۇلعا شاعىمدانۋ ءۇشىن نەشە كۇن بەرىلەدى؟
ساراپشىنىڭ تۇسىندىرۋىنشە، زاڭ بويىنشا قازاقستاندىقتار اكىمشىلىك قۇقىقبۇزۋشىلىق تۋرالى ءىس بويىنشا قاۋلىعا ول تابىس ەتىلگەن نەمەسە كوشىرمەسى الىنعان كۇننەن باستاپ 10 تاۋلىك ىشىندە شاعىمدانا الادى.
سونداي-اق، پالمانوۆ مىرزا جۇرگىزۋشى شاعىمدانۋدىڭ بەلگىلەنگەن مەرزىمىن وتكىزىپ السا دا، بۇل قورعانۋ قۇقىعىنان ايىرىلدى دەگەن ءسوز ەمەسىن ايتتى. دالەلدى سەبەپتەر بولعان جاعدايدا مەرزىمدى قالپىنا كەلتىرۋگە بولادى، ءتيىستى ءوتىنىش ۋاكىلەتتى ورگانعا نەمەسە سوتقا بەرىلەدى.
حاتتاماعا قول قويۋ مىندەتتى مە؟
ادۆوكاتتىڭ ايتۋىنشا، حاتتاماعا قول قويۋ جۇرگىزۋشىنىڭ قۇقىقبۇزۋشىلىقپەن تولىق كەلىستى دەگەن ءسوز ەمەس.
«جۇرگىزۋشى قۇجاتقا قول قويىپ، وندا ءوزىنىڭ قارسىلىعى مەن ەسكەرتۋلەرىن كورسەتۋگە قۇقىلى. قول قويۋدان باس تارتقاندا حاتتاما اۆتومات تۇردە كۇشىن جويمايدى جانە ادەتتە ونى پوليتسيا قىزمەتكەرى بولەك تىركەيدى»، - دەپ ءتۇسىندىردى ادۆوكات.
كۋاگەرلەرىڭ بولماسا شە؟
كۋاگەرلەردىڭ بولماۋى وزدىگىنەن ايىپپۇلدى جويۋعا نەگىز بولا المايدى.
الايدا ەگەر بۇزۋشىلىق ءمان-جايلارى تەك پوليتسيا قىزمەتكەرىنىڭ سوزىمەن راستالىپ، بۇل رەتتە وبەكتيۆ دالەلدەر بولماسا، بۇل ءىستى قاراۋ كەزىندە قورعاۋشى تاراپتىڭ پايداسىنا قولدانىلۋى مۇمكىن.
كامەراداعى ساپا
پالمانوۆتىڭ سوزىنشە، فوتو جانە بەينەتىركەۋ ماتەريالدارىنىڭ ساپاسى دا ماڭىزدى ءرول اتقارادى. ەگەر جازبا بويىنشا اۆتوموبيلدىڭ مەملەكەتتىك ءنومىرىن، بۇزۋشىلىق جاسالعان ورىندى نەمەسە ۋاقىتتى، سونداي-اق، بۇزۋشىلىقتىڭ جاسالۋ دەرەگىنىڭ ءوزىن ناقتى انىقتاۋ مۇمكىن بولماسا، مۇنداي دالەلدەر جۇرگىزۋشىنى جاۋاپكەرشىلىككە تارتۋ ءۇشىن جەتكىلىكسىز دەپ تانىلۋى مۇمكىن.
بۇل رەتتە ادۆوكات ءاربىر جاعداي جەكە قارالاتىنىن، ال دالەلدەمەلەردى باعالاۋ ۇسىنىلعان ماتەريالداردىڭ ساپاسى مەن اقپاراتىنا بايلانىستى ەكەنىن باسا ايتتى.
ايىپپۇلدى تولەۋ كەرەك پە؟
ساراپشى شاعىم ءتۇسىرۋ جۇرگىزۋشىنىڭ شىعارىلعان قاۋلىمەن كەلىسپەيتىنىن بىلدىرەتىنىن اتاپ ءوتتى.
«ادەتتە، شاعىم تۇپكىلىكتى قارالعانعا دەيىن ءمانى بويىنشا شەشىم قابىلدانۋىن كۇتۋ ۇسىنىلادى. سونىمەن قاتار، ءىستىڭ ناقتى ءمان-جايى مەن زاڭناما تالاپتارىن ەسكەرۋ قاجەت، سەبەبى ايىپپۇلدى ءوز ەركىمەن تولەۋ قۇقىقبۇزۋشىلىق دەرەگىن مويىنداۋ رەتىندە قاراستىرىلۋى مۇمكىن»، - دەپ ءتۇسىندىردى ادۆوكات.
ءوزى بولماعان جەردە جىلدامدىق اسىرىلسا؟
ءبىز جۇرگىزۋشىگە ءوزى بولماعان ۋچاسكەدە جىلدامدىقتى اسىرعانى ءۇشىن ايىپپۇل كەلسە نە ىستەۋ كەرەگىن سۇراپ بىلدىك.
پالمانوۆتىڭ ايتۋىنشا، ەڭ الدىمەن فوتو جانە بەينەتىركەۋ ماتەريالدارىن سۇراتىپ، بۇزۋشىلىقتىڭ بارلىق ءمان-جايىن: كۇنىن، ۋاقىتىن، تىركەلگەن ورنىن جانە اۆتوموبيلدىڭ مەملەكەتتىك ءنومىرىن مۇقيات تەكسەرۋ قاجەت.
كەيىن الىنعان مالىمەتتەردى جەكە دالەلدەرمەن سالىستىرعان ءجون. ولار بەينەتىركەگىش جازبالارى، GPS- ترەكەرلەردىڭ دەرەكتەرى، قۇقىقبۇزۋشىلىق تىركەلگەن ساتتە اۆتوموبيلدىڭ قاي جەردە بولعانى تۋرالى مالىمەتتەر نەمەسە كۋاگەرلەردىڭ ايعاقتارى بولۋى مۇمكىن.
«ەگەر جۇرگىزۋشىدە اۆتوموبيلدىڭ كورسەتىلگەن جەردە بولماعانى نەمەسە بۇزۋشىلىقتىڭ قاتە تىركەلگەنى تۋرالى دالەلدەر بولسا، مۇمكىندىگىنشە تەزىرەك ۋاكىلەتتى ورگانعا شاعىم ءتۇسىرۋ نەمەسە سوتقا جۇگىنۋ قاجەت»، - دەپ اتاپ ءوتتى ادۆوكات.
ءوشىپ قالعان تاڭبامەن جۇرسە؟
ءبىز جول تاڭباسى ءوشىپ قالعان نەمەسە ناشار كورىنەتىن بولسا، ونىڭ تالاپتارىن بۇزعانى ءۇشىن سالىنعان ايىپپۇلعا داۋلاسۋعا بولاتىنىن بىلدىك.
پالمانوۆتىڭ ايتۋىنشا، ەگەر تاڭبا سىزىقتارى ەسكىرگەن، ءوشىپ قالعان نەمەسە ونىڭ جاي- كۇيى جۇرگىزۋشىگە، مىسالى، توقتاۋ سىزىعىنىڭ نەمەسە قوزعالىس جولاعىنىڭ شەكاراسىن ناقتى انىقتاۋعا مۇمكىندىك بەرمەسە، بۇل جول قوزعالىسىنىڭ ءتيىستى دەڭگەيدە ۇيىمداستىرىلماعانىن ءبىلدىرۋى مۇمكىن.
مۇنداي جاعدايلاردا ادۆوكات جول ينفراقۇرىلىمىنىڭ جاي-كۇيىن فوتوسۋرەتكە نەمەسە ۆيدەوعا ءتۇسىرىپ الۋعا كەڭەس بەرەدى. بۇل ماتەريالدار كەيىننەن قاۋلىعا شاعىمدانۋ كەزىندە ايعاق رەتىندە پايدالانىلۋى مۇمكىن.
«ءاربىر جاعدايدا جۇرگىزۋشىنىڭ تاڭبا تالاپتارىن شىنايى تاني الۋ مۇمكىندىگىن باعالاۋ قاجەت. ەگەر تاڭبانىڭ جاي-كۇيىنە بايلانىستى بۇل مۇمكىن بولماسا، مۇنداي دەرەك شاعىمدى قاراۋ كەزىندە ەسكەرىلۋى مۇمكىن»، - دەپ اتاپ ءوتتى ساراپشى.
بەلگى كورىنبەدى
كەيدە ەرەجە بۇزۋعا جۇرگىزۋشىنىڭ ۇقىپسىزدىعى ەمەس، جول ينفراقۇرىلىمىنىڭ جاي-كۇيى سەبەپ بولىپ جاتادى. مىسالى، جول بەلگىسى اعاش بۇتاقتارىمەن، جارناما كونسترۋكتسياسىمەن جابىلىپ قالۋى نەمەسە ونى دەر كەزىندە بايقاۋ مۇمكىن بولمايتىنداي ورناتىلۋى مۇمكىن. ءبىز ساراپشىدان مۇنداي جاعداي ايىپپۇلدىڭ كۇشىن جويۋعا نەگىز بولا الا ما دەپ سۇرادىق.
پالمانوۆتىڭ سوزىنشە، مۇنداي مۇمكىندىك قاراستىرىلعان.
ەگەر جول بەلگىسى اعاشتارمەن نەمەسە جارناما قۇرىلىمدارىمەن تاسالانسا، زاقىمدالسا نەمەسە تالاپتاردى بۇزا وتىرىپ ورناتىلسا، جۇرگىزۋشى ونى دەر كەزىندە كورۋ جانە تالابىن ورىنداۋ مۇمكىن بولماعانىن العا تارتۋعا قۇقىلى.
مۇنداي جاعدايلاردا ادۆوكات بەلگىنىڭ كۇيىن فوتوعا نەمەسە ۆيدەوعا ءتۇسىرىپ الۋدى، سونداي-اق مۇمكىندىگىنشە جولدىڭ سول ۋچاسكەسىنەن ءوتۋ ساتىندە اقپاراتتى قابىلداۋدىڭ قيىن بولعانىن راستايتىن باسقا دا دالەلدەمەلەردى جيناۋدى ۇسىنادى. مۇنداي ماتەريالدار قاۋلىعا شاعىمدانۋ كەزىندە قولدانىلۋى مۇمكىن.
ايىپپۇلداردى داۋلاۋ بويىنشا نۇسقاۋلىق
ادۆوكات مىنالاردى ۇسىنادى:
قاۋلىنى ەلەۋسىز قالدىرماي، ونىڭ مازمۇنىن مۇقيات زەردەلەۋ؛
ەرەجە بۇزۋشىلىق تىركەلگەن بارلىق ماتەريالدى الۋ جانە ساقتاۋ، سونداي-اق، ءوز دالەلدەمەلەرىڭىزدى جيناۋ: ۆيدەورەگيستراتور جازبالارى، فوتوسۋرەتتەر، ناۆيگاتسيا دەرەكتەرى، قۇجاتتار جانە كۋاگەرلەردىڭ ايعاقتارى؛
ناقتى زاڭبۇزۋشىلىقتاردى كورسەتە وتىرىپ جانە بارلىق راستاۋشى ماتەريالدى قوسا بەرە وتىرىپ، نەگىزدەلگەن شاعىم دايىنداۋ.
قاجەت بولعان جاعدايدا ساراپشى بىلىكتى زاڭگەرلىك كومەككە جۇگىنۋگە كەڭەس بەرەدى.
«ءاربىر ايىپپۇل زاڭدى، نەگىزدى جانە جەتكىلىكتى دالەلدەرمەن راستالعان بولۋعا ءتيىس. ەگەر ازاماتتا اكىمشىلىك جاۋاپكەرشىلىككە تارتۋدىڭ زاڭدىلىعىنا قاتىستى كۇمان تۋىنداسا، ول زاڭدا قاراستىرىلعان شاعىمدانۋ تەتىكتەرىن پايدالانۋعا تولىق قۇقىلى. تەحنيكالىق تىركەۋ قۇرالدارىنىڭ قاتەلىكتەرى مەن پروتسەستىك بۇزۋشىلىقتار كەزدەسىپ تۇرادى، سوندىقتان ءاربىر ءىس مۇقيات قۇقىقتىق باعالاۋدى تالاپ ەتەدى»، - دەپ تۇيىندەدى پالمانوۆ.