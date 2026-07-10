قانات يسلام جاڭا قىزمەتكە تاعايىندالدى
استانا. KAZINFORM - بەلگىلى بوكسشى قانات يسلام دۇنيەجۇزى قازاقتارى قاۋىمداستىعى ءتوراعاسىنىڭ ءبىرىنشى ورىنباسارىنىڭ كەڭەسشىسى قىزمەتىنە تاعايىندالدى.
بۇل تۋرالى قاۋىمداستىق ءتوراعاسىنىڭ ءبىرىنشى ورىنباسارى زاۋىتبەك تۇرىسبەكوۆ بۋرابايدا ءوتىپ جاتقان شەتەلدەگى قازاق بالالارىنا ارنالعان «اتامەكەن» حالىقارالىق بالالار قۇرىلتايىندا مالىمدەدى.
- شەتەلدە تۋىپ-وسكەن قازاقتىڭ قاس باتىرى، الەمدىك رينگتە ەل نامىسىن قورعاعان قانات يسلامدى جۇرتشىلىق جاقسى تانيدى. ول - سپورتتاعى جەتىستىگىمەن قاتار، ۇلت مۇددەسىنە جاناشىر ازامات. قۇرىلتايعا قاتىسىپ وتىرعان جاس ۇرپاقتىڭ اراسىنان قاناتتاي ەلگە قىزمەت ەتەتىن ازاماتتار ءوسىپ شىقسىن دەگەن نيەتپەن ونى قاۋىمداستىق جۇمىسىنا شاقىرىپ وتىرمىز. الداعى ۋاقىتتا ونىڭ ەل يگىلىگى ءۇشىن اتقاراتىن جۇمىستارى كوپ بولادى دەپ سەنەمىز، - دەدى زاۋىتبەك تۇرىسبەكوۆ.
ءوز كەزەگىندە قانات يسلام بۇل قوعامدىق قىزمەتكە ۇلكەن جاۋاپكەرشىلىكپەن كەلگەنىن ايتتى.
- دۇنيەجۇزى قازاقتارى قاۋىمداستىعى - الەمدەگى قازاقتاردى ۇيىستىراتىن قاراشاڭىراق. قازاقتا «ەر جىگىتتى جاس وسىرمەيدى، جاۋاپكەرشىلىك وسىرەدى» دەگەن ءسوز بار. ءبىز دە موينىمىزعا ۇلكەن جاۋاپكەرشىلىك الىپ وتىرمىز. بۇل ۇيىمعا تالاي ەل اعالارى ەڭبەك ءسىڭىرىپ، دۇنيەجۇزىندەگى قازاقتاردى بىرىكتىرۋ جولىندا ايانباي قىزمەت ەتتى. سول يگى ءىستى جالعاستىرىپ، جاڭا مازمۇنمەن دامىتۋ - ءبىزدىڭ مىندەتىمىز. ەلگە كەلگەن قانداستارعا دۇرىس باعىت-باعدار بەرۋ، بەرەكە- بىرلىككە شاقىرۋ، ەل يگىلىگى ءۇشىن قىزمەت ەتۋگە جۇمىلدىرۋ - ءبىزدىڭ جاۋاپكەرشىلىگىمىز. باستى ماقساتىمىز - قازاق ەلىنىڭ ابىرويىن اسقاقتاتۋ جانە ەل بىرلىگىن نىعايتۋ، - دەدى قانات يسلام.
ايتا كەتەيىك، بيىلعى قۇرىلتايعا موڭعوليادان – 70، قىتايدان – 60، وزبەكستاننان - 50، رەسەيدەن – 45، قىرعىزستاننان – 35، تۇرىكمەنستاننان – 15، تۇركيادان – 4، اۋعانستان مەن يراننان ءۇش-ۇشتەن، تاجىكستاننان - 2 جانە ەۋروپا ەلدەرىنەن 1 بالا قاتىسىپ وتىر. جالپى قاتىسۋشىلار سانى - 288.
ۇيىمداستىرۋشىلاردىڭ ايتۋىنشا، «اتامەكەن» حالىقارالىق بالالار قۇرىلتايى شەتەلدەگى قازاق بالالارىنىڭ ۇلتتىق بىرەگەيلىگىن ساقتاۋعا، ولاردىڭ قازاقستانمەن رۋحاني بايلانىسىن نىعايتۋعا جانە الەم قازاقتارىنىڭ تۇتاستىعىن كۇشەيتۋگە باعىتتالعان ماڭىزدى حالىقارالىق جوبا بولىپ قالا بەرەدى.
ريزابەك نۇسىپبەك ۇلى