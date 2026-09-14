قانداس مارتەبەسىن الاتىندار قازتەست-ءتى قالاي تاپسىرادى
استانا. KAZINFORM - قانداس مارتەبەسىن الۋدى نەمەسە قازاقستاندا تۇراقتى تۇرۋعا رۇقسات راسىمدەۋدى جوسپارلاعان ازاماتتار ءۇشىن قازتەست تاپسىرۋ كوشى-قون الەۋەتىن كريتەريالدى باعالاۋ كەزەڭدەرىنىڭ ءبىرى سانالادى، دەپ حابارلايدى ق ر ەڭبەك جانە حالىقتى الەۋمەتتىك قورعاۋ مينيسترلىگى.
قازتەست ارقىلى ۇمىتكەردىڭ مەملەكەتتىك ءتىلدى ءبىلۋ دەڭگەيى انىقتالادى. ۆەدومستۆو مالىمەتىنشە، بۇل قازاق ءتىلىن تەرەڭ ءبىلۋدى تالاپ ەتەتىن كۇردەلى ەمتيحان ەمەس. تەستىلەۋ كۇندەلىكتى ومىردە قارىم-قاتىناس جاساۋعا جانە قازاقستانداعى جاڭا ورتاعا بەيىمدەلۋگە قاجەتتى تىلدىك داعدىلاردى باعالاۋعا باعىتتالعان.
تاپسىرمالار كۇندەلىكتى ومىردە كەزدەسەتىن جاعدايلار نەگىزىندە ازىرلەنگەن. نەگىزگى نازار قازاق تىلىندەگى سوزدەردى تىڭداپ ءتۇسىنۋ جانە وقىلعان اقپاراتتى قابىلداۋ قابىلەتىنە اۋدارىلادى.
قاتىسۋشى تىڭدالىم جانە وقىلىم باعىتتارى بويىنشا بارلىعى 60 تاپسىرما ورىندايدى. تەستىلەۋگە 1 ساعات 10 مينۋت بەرىلەدى جانە ول ونلاين فورماتتا وتكىزىلەدى.
- قازتەست - كوشى-قون الەۋەتىن كريتەريالدى باعالاۋدىڭ جالپى راسىمىندەگى كەزەڭدەردىڭ ءبىرى. ونىڭ نەگىزگى ماقساتى - ادامنىڭ مەملەكەتتىك ءتىلدى كۇندەلىكتى ومىردە قولدانۋ دەڭگەيىن جانە قازاق تىلىندە قاراپايىم قارىم-قاتىناس جاساۋعا دايىندىعىن انىقتاۋ،-دەلىنگەن مينيسترلىك اقپاراتىندا.
تەست فورماتىنا الدىن الا تانىسىپ، دايىندالعىسى كەلەتىن ازاماتتارعا بەيىمدەۋ جانە ينتەگراتسيا ورتالىقتارىندا تەگىن دايىندىق قاراستىرىلعان. وندا قازتەست فورماتى جونىندە كەڭەس الىپ، جاتتىعۋ تاپسىرمالارىن ورىنداۋعا بولادى.
قاجەتتى ناتيجە كورسەتە الماعان جاعدايدا تەستى قايتا تاپسىرۋ مۇمكىندىگى بار. سوڭعى تەستىلەۋدەن كەيىنگى 30 كۇنتىزبەلىك كۇن ىشىندە ونى ەكى رەتكە دەيىن قايتا تاپسىرۋعا رۇقسات ەتىلەدى.
تەستىلەۋ پروكتورينگ جۇيەسى ارقىلى جۇرگىزىلەتىندىكتەن، قاتىسۋشى الدىن الا كامەرا مەن ميكروفوننىڭ دۇرىس جۇمىس ىستەپ تۇرعانىن جانە ينتەرنەت بايلانىسىنىڭ تۇراقتىلىعىن تەكسەرۋى قاجەت.
قازتەست ناتيجەسى ءۇش جۇمىس كۇنى ىشىندە بەرىلەدى.
تەستىلەۋ ءتارتىبى تۋرالى قوسىمشا اقپارات Testcenter.kz جانە migration.enbek.gov.kz رەسمي رەسۋرستارىندا جاريالانعان.
ايتا كەتەيىك، ەكى مىڭنان استام قانداس مەملەكەتتىك ءبىلىم گرانتىن يەلەندى.