د ن ق ساراپتاماسىنىڭ ارقاسىندا 1990 -جىلدارداعى كىسى ءولتىرۋ دەرەكتەرى اشكەرە بولدى
استانا. KAZINFORM - جىل باسىنان بەرى اشىلماعان اسا اۋىر قىلمىستىق ىستەر زەردەلەندى. ولاردىڭ كوبى 1990 -جىلدارى جانە 2000 -جىلداردىڭ باسىندا تىركەلگەن، دەپ حابارلايدى Polisia.kz.
بۇگىندە مۇنداي قىلمىستار زاماناۋي تەحنولوگيالاردىڭ كومەگىمەن اشىلىپ جاتىر. مينيسترلىك بازاسىندا مولەكۋلالىق-گەنەتيكالىق زەرتحانا جۇمىس ىستەيدى. ءار سالا بويىنشا سيفرلىق شەشىمدەر قارقىندى دامىپ كەلەدى.
جۇرگىزىلىپ جاتقان كەشەندى شارالاردىڭ ناتيجەسىندە بيىل بۇرىن جاسالعان ونداعان اۋىر جانە اسا اۋىر قىلمىس اشىلدى. جيناقتالعان ايعاقتار نەگىزىندە كۇدىكتىلەر ءوز كىنالارىن مويىنداپ جاتىر. مىسالى، پاۆلودار جانە قاراعاندى وبلىستارىندا وتكەن جىلدارداعى قىلمىس ساناتىنان ادام ءولتىرۋ دەرەكتەرى اشىلدى.
- د ن ق-ساراپتاماسى نەگىزگى ءرول اتقاردى. قازىر قىلمىسكەرلەر سوت شەشىمىن كۇتىپ وتىر. وتكەن جىلدارداعى قىلمىستاردى اشۋ ەرەكشە باقىلاۋدا، - دەدى ءى ءى م جەدەل-كريميناليستيكالىق دەپارتامەنتىنىڭ باستىعى سەرگەي ستيحەيەۆ.
ءى ءى م باسپا ءسوز قىزمەتى اتاپ وتكەندەي، ءاربىر اشىلعان قىلمىس - ادىلدىكتىڭ ايعاعى، جازانىڭ بۇلتارتپاستىعى قاعيداتىنىڭ ايقىن ورىندالۋى. ۋاقىت قىلمىسكەرلەرگە قورعان ەمەس. زاڭدى ورەسكەل بۇزعان ءاربىر ادام ەرتە مە، كەش پە انىقتالىپ، جاۋاپقا تارتىلادى.