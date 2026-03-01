ق ر يرانداعى ەلشىلىگى شۇعىل بايلانىس ءتارتىبى مەن ەلدەن كەتۋ مۇمكىندىكتەرىن ءتۇسىندىردى
استانا. KAZINFORM - تاياۋ شىعىس وڭىرىندەگى گەوساياسي احۋالدىڭ كۇرت شيەلەنىسۋىنە بايلانىستى يران اۋماعىندا ۋاقىتشا نەمەسە تۇراقتى نەگىزدە جۇرگەن قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ ازاماتتارىنا جەكە قاۋىپسىزدىك شارالارىن بارىنشا كۇشەيتۋ قاجەتتىگى ەسكەرتىلەدى.
وسىعان بايلانىستى وتانداستارىمىزدان تومەندەگى ۇسىنىمداردى قاتاڭ ساقتاۋدى سۇرايمىز:
- ادام كوپ جينالاتىن ورىندارعا بارۋدان جانە بۇقارالىق ءىس- شارالارعا قاتىسۋدان باس تارتۋ؛
- جەرگىلىكتى بيلىك ورگاندارى مەن رەسمي اقپارات كوزدەرىنىڭ حابارلامالارىن تۇراقتى تۇردە قاداعالاۋ؛
- قاجەتسىز ساپارلاردى شەكتەۋ؛
- جەكە قۇجاتتاردى ءاردايىم وزىڭىزبەن بىرگە الىپ ءجۇرۋ؛
- تۋىنداۋى مۇمكىن توتەنشە جاعدايلارعا دايىن بولۋ؛
- قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ ديپلوماتيالىق وكىلدىكتەرىمەن تۇراقتى بايلانىستا بولۋ.
قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ يران يسلام رەسپۋبليكاسىنداعى ەلشىلىگى يران اۋماعىندا جۇرگەن قازاقستان ازاماتتارى ءۇشىن تاۋلىك بويى جۇمىس ىستەيتىن جەدەل بايلانىس جەلىلەرىن ىسكە قوستى.
قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ تەگەران قالاسىنداعى ەلشىلىگى:
ەلشىلىكتىڭ كەزەكشى تەلەفونى: 982122565933
ءموبيلدى تەلەفون WhatsApp: +989362084672
قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ گورگان قالاسىنداعى باس كونسۋلدىعى:
989122980350 (ۇيالى تەلەفون)؛
981732520443 (جۇمىس تەلەفونى)؛
77017713401 (WhatsApp) .
قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ بەندەر- ابباس قالاسىنداعى كونسۋلدىعى:
989302985703 (ۇيالى تەلەفون، WhatsApp).
اتالعان بايلانىس ارنالارى ارقىلى ازاماتتار كونسۋلدىق كومەككە جۇگىنىپ، وزدەرىنىڭ ورنالاسقان جەرى مەن جاعدايى تۋرالى حابارلاي الادى.
- ءوز قاۋىپسىزدىگىڭىزگە جاۋاپكەرشىلىكپەن قاراپ، سابىر ساقتاۋعا جانە تەك رەسمي دەرەككوزدەرگە سۇيەنۋگە شاقىرامىز.
سونداي-اق يران يسلام رەسپۋبليكاسىنىڭ اۋە كەڭىستىگىنىڭ جابىلۋىنا جانە اۋە قاتىناسىنىڭ ۋاقىتشا توقتاتىلۋىنا بايلانىستى يران اۋماعىنان شىعۋ ماسەلەسىن يران-ازەربايجان، يران-ارمەنيا، يران-تۇركيا جانە يران-تۇرىكمەنستان اراسىنداعى قۇرلىق شەكارالارى ارقىلى پىسىقتاۋ ماقساتىندا جوعارىدا كورسەتىلگەن قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ ديپلوماتيالىق وكىلدىكتەرىمەن بايلانىسقا شىعۋلارىڭىزدى سۇرايمىز، - دەلىنگەن س ءى م حابارلاماسىندا.