ق ر ىشكى ىستەر مينيسترلىگى جولدا ءجۇرۋ قاعيدالارىن مەكتەپتە ءپان رەتىندە بەكىتۋدى ۇسىندى
استانا. KAZINFORM - ق ر ىشكى ىستەر مينيسترلىگى جولدا ءجۇرۋ قاعيدالارىن مەكتەپتە ءپان رەتىندە وقىتۋدى ۇسىندى. بۇل تۋرالى اكىمشىلىك پوليتسيا كوميتەتىنىڭ ەرەكشە تاپسىرمالار جونىندەگى اعا ينسپەكتورى اقتوتى بورانبايەۆا ايتتى.
- قولدانىستا بار نارسەنى ايتار بولساق، وقۋ-اعارتۋ مينيسترلىگىمەن بىرلەسكەن بۇيرىق بار. وعان ساي، قوسىمشا ساباق رەتىندە، ياعني تاربيە ساعاتى، اشىق ساباق اياسىندا جولدا ءجۇرۋ قاعيدالارى ۇيرەتىلەدى. بۇل وتە از، ماسەلەن باستاۋىش سىنىپتاردا 6، ورتا سىنىپتاردا 8، جوعارى سىنىپتاردا شامامەن 10 ساعات. بىزدە جول اپاتىنا جاياۋ جۇرگىنشى رەتىندە 10-14 جاس ارالىعىنداعى بالالار ءجيى ۇشىرايى. سول ءۇشىن ق ر ءى ءى م وقۋ-اعارتۋ مينيسترلىگىنە جولدا ءجۇرۋ قاعيدالارىن مىندەتتى ءپان رەتىندە مەكتەپ باعدارلاماسىنا قوسۋ تۋرالى ۇسىنىس جاسادىق، - دەدى ول «Jibek joly» تەلەارناسىنداعى «بۇگىن LIVE» باعدارلاماسىندا.
سپيكەردىڭ ايتۋىنشا، بۇعان دەيىن دە مەكتەپتەردە جولدا ءجۇرۋ ەرەجەلەرىن ۇيرەتۋگە، ەسكە سالۋعا ارنالعان بۇرىشتار، الاڭشالار جۇمىس ىستەپ كەلگەن. سونداي-اق ءار مەكتەپكە ينسپەكتورلار بەكىتىلىپ، جول قاۋىپسىزدىگىن ساقتاۋ نەگىزدەرىن ۇيرەتىپ كەلگەن.
- ەگەر ول ۇسىنىس قابىلدانسا، ءى ءى م ءوز تاراپىنان اۆتومەكتەپتەر كومەگىمەن ادىستەمەلىك قۇرالدى دايىنداپ بەرەدى. قازىر ول جۇمىس اياقتالىپ قالدى، ءتىپتى دايىن دەپ تە ايتۋىمىزعا بولادى. ول ساباقتى مەكتەپتە كىم بەرەدى دەگەن سۇراق تۋادى. كەز كەلگەن وڭىردە اۆتومەكتەپتەر بار، ينسپەكتورلار بار. ءتيىستى شەشىم شىقسا، ولار بارىپ، ساباقتى وتكىزۋ ماسەلەسى شەشىمىن تاۋىپ وتىر، - دەدى اقتوتى بورانبايەۆا.
ايتا كەتەيىك، ەلىمىزدە بالالاردىڭ جول اپاتىنا ۇشىراۋ دەرەكتەرى ازايماي وتىر. ماسەلەن بيىلعى 7 ايدا كولىك اپاتىنان 176 بالا قايتىس بولعان.