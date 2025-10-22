ق ر سىرتقى ىستەر ءمينيسترىنىڭ ماسكەۋگە رەسمي ساپارى باستالدى
ماسكەۋ. KAZINFORM - ەلىمىزدىڭ سىرتقى ىستەر ءمينيسترى ەرمەك كوشەربايەۆتىڭ رەسەي فەدەراتسياسىنا رەسمي ساپارى باستالدى. بۇعان دەيىن ە. كوشەربايەۆ ءۇش جىلدان استام ۋاقىت قازاقستاننىڭ رەسەيدەگى ەلشىسى بولعان ەدى. ال بۇگىن ماسكەۋگە جاڭا لاۋازىمدا كابالا مەن دۋشانبەدەن كەيىن ءۇشىنشى رەسمي ساپارىمەن كەلىپ وتىر.
ەڭ الدىمەن قازاقستاندىق مينيستر قىزىل الاڭداعى الەكساندر ساياباعىندا بەلگىسىز سارباز قابىرىنە گۇل شوعىن قويدى. بيىل - ەكىنشى دۇنيەجۇزىلىك سوعىستىڭ اياقتالعانىنا 80 جىل.
مەرەيلى جىلدار مەن اتاۋلى كۇندەر لەگى مۇنىمەن اياقتالمايدى، ءدال بۇگىن - 22 - قازاندا قازاقستان مەن رەسەيدىڭ ديپلوماتيالىق قارىم قاتىناس ورناتقانىنا 33 جىل تولىپ وتىر.
ق ر س ءى م حابارلاۋىنشا، بۇگىن ەرمەك كوشەربايەۆ رەسەيدىڭ سىرتقى ىستەر ءمينيسترى سەرگەي لاۆروۆپەن كەزدەسۋى جوسپارلانعان. سونداي-اق كەڭەيتىلگەن ەكىجاقتى كەزدەسۋدە ىنتىماقتاستىقتىڭ وزەكتى ماسەلەلەرى تالقىلانادى.
ايتا كەتەيىك، 2024 -جىلى قازاقستان مەن رەسەي اراسىنداعى تاۋار اينالىمى $28 ميللياردقا جەتىپ، وتكەن جىلدىڭ سايكەس كەزەڭىنەە %3 عا ۇلعايعان ەدى.
قازاقستاننىڭ سىرتقى ساۋدا اينالىمىنداعى رەسەيدىڭ ۇلەسى %20 عا جەتىپ، 2023 -جىلعى كورسەتكىشتەن %19 اسىپ ءتۇستى. بۇل رەتتە رەسەيدىڭ قازاقستان يمپورتىنداعى ۇلەسى %28 دان %31 عا دەيىن ءوستى.
ال بيىل قازاقستان مەن رەسەيدىڭ بىرلەسكەن باستامالار پورتفەلىندە 171 جوبا بار، ولاردىڭ جالپى سوماسى 53 ميلليارد دوللاردان اسادى. بۇل كورسەتكىش 2019 -جىلى قول قويىلعان ونەركاسىپتىك ىنتىماقتاستىقتىڭ جول كارتاسىندا بەلگىلەنگەن باستاپقى جوسپارلاردان التى ەسە كوپ.
ەسكە سالا كەتسەك، پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆ 12-قاراشا رەسەيگە مەملەكەتتىك ساپارمەن بارادى.