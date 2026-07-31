ق ر پرەزيدەنتى ورتالىق ازيا ەلدەرىنە ۇزاقمەرزىمدى ىنتىماقتاستىق جوسپارىن ازىرلەۋدى ۇسىندى
استانا. KAZINFORM - پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆ ورتالىق ازيا جانە ازەربايجان مەملەكەتتەرى باسشىلارىنىڭ بەيرەسمي كونسۋلتاتيۆتىك كەزدەسۋى بارىسىندا سويلەگەن سوزىندە ءوزارا سەنىمنىڭ نىعايۋى مەن وڭىرلىك ىنتىماقتاستىقتىڭ قارقىندى دامۋىنىڭ ارقاسىندا ورتالىق ازيا جاڭا تاريحىنداعى اسا تابىستى كەزەڭدى باستان وتكەرىپ جاتىر دەپ نىق سەنىممەن ايتۋعا بولاتىنىن جەتكىزدى.
مەملەكەت باسشىسى وسى ماڭىزدى شارتقا قوسىلعانى ءۇشىن تۇرىكمەنستان پرەزيدەنتى سەردار بەردىمۇحامەدوۆكە العىس ايتتى.
- كەلەسى كەزەڭ اتالعان قۇجات ەرەجەلەرىن ناقتى ىسكە اسىرۋ بولۋعا ءتيىس دەپ سانايمىن. وسىعان بايلانىستى دوستىق پەن تاتۋ كورشىلىكتى ودان ءارى نىعايتۋعا، ساۋدا- ەكونوميكالىق، مادەني- گۋمانيتارلىق قارىم-قاتىناستى بەكەمدەۋگە باعىتتالعان ۇزاقمەرزىمدى ءوزارا ىقپالداستىعىمىزدىڭ انىق باعدارلارى كورسەتىلگەن ءىس-شارالار جوسپارىن ازىرلەۋدى جانە قابىلداۋدى ۇسىنامىن. ءوزارا سەنىمنىڭ نىعايۋى مەن وڭىرلىك ىنتىماقتاستىقتىڭ قارقىندى دامۋىنىڭ ارقاسىندا ورتالىق ازيا جاڭا تاريحىنداعى اسا تابىستى كەزەڭدى باستان وتكەرىپ جاتىر دەپ نىق سەنىممەن ايتۋعا بولادى، - دەدى قاسىم-جومارت توقايەۆ.
پرەزيدەنت ازەربايجاننىڭ كونسۋلتاتيۆتى كەزدەسۋلەردىڭ تولىق مۇشەسى بولۋى بۇل فورماتتى نىعايتۋداعى وڭ ەۆوليۋتسيانىڭ جاڭا دەڭگەيىن كورسەتەتىنىن مالىمدەدى.
- بىرلەسكەن كۇش-جىگەرىمىز ارقىلى ساياسي ديالوگتى ودان ءارى تەرەڭدەتۋگە، ينۆەستيتسيا، ەنەرگەتيكا، ونەركاسىپ سالالارىنداعى قارىم-قاتىناستى جانداندىرۋعا، ءبىرىڭعاي كولىك- لوگيستيكا جۇيەسىن قالىپتاستىرۋعا قولايلى جاعداي جاسالۋدا. سوڭعى جىلدارى وڭىرىشىلىك ساۋدا ۇدايى ءوسىپ، ىسكەرلىك بايلانىس كەڭەيە ءتۇستى. بىرلەسكەن كاسىپورىندار قۇرىلىپ، ورتاق ينۆەستيتسيالىق جوبالار ىسكە اسىرىلۋدا. سونىمەن قاتار گۋمانيتارلىق قارىم-قاتىناسى جاندانا ءتۇستى. مادەنيەت، ءبىلىم سالالارىنداعى، جاستار اراسىنداعى ىقپالداستىقتىڭ مازمۇنى بايىپ كەلەدى. وسى وڭ ناتيجەلەردىڭ بارلىعى باۋىرلاس حالىقتارىمىزدى ودان ءارى جاقىنداتۋعا، جانە ايماقتىڭ بەدەلىن نىعايتۋعا ىقپال ەتەدى، - دەدى مەملەكەت باسشىسى.