ق ر قارۋلى كۇشتەرى ماسكەۋدە «سپاسسك مۇناراسى» فەستيۆالىندە ونەر كورسەتەدى
استانا. قازاقپارات - XVII حالىقارالىق «سپاسسك مۇناراسى» اسكەري-مۋزىكالىق فەستيۆالىنە اتتانىپ جاتقان قاتىسۋشىلارىمەن قورعانىس ءمينيسترىنىڭ تاربيە جانە يدەولوگيالىق جۇمىس جونىندەگى ورىنباسارى ۆيتسە-ادميرال سەرىك بورامبايەۆ كەزدەستى.
بۇل تۋرالى قورعانىس مينيسترلىگى ءمالىم ەتتى.
- سىزدەر ەڭ تانىمال ورىنداردىڭ بىرىندە ونەر كورسەتكەلى تۇرسىزدار. ءار نوتامەن، قيمىلمەن جانە كوزقاراسپەن كورەرمەندەرگە ەلىمىزدىڭ ءبىرتۇتاستىعىن جانە ونىڭ ەرەكشە مادەنيەتىن جەتكىزۋلەرىڭ كەرەك. سىزدەرگە شالقىعان شابىت تىلەيمىن جانە ونەرلەرىڭدى جارقىن ءارى ۇيلەسىمدى كورسەتەدى دەپ سەنەمىن، - دەدى ۆيتسە-ادميرال س. بورامبايەۆ.
قازاقستان قارۋلى كۇشتەرى ۇلتتىق اسكەري-پاتريوتتىق ورتالىعىنىڭ شىعارماشىلىق ۇجىمى العاش رەت «سپاسسك مۇناراسى» فەستيۆالىنە قاتىسۋدا. اسكەري مۋزىكالىق ونەر مەرەكەسىندە بەلارۋس، بۋركينا-فاسو، يتاليا، موڭعوليا، ب ا ءا، سەربيا، ەفيوپيا جانە وزگە ەلدەردىڭ وركەسترلەرى دە ونەر كورسەتەدى دەپ كۇتىلەدى.
قازاقستاندىق دەلەگاتسيا قۇرامىندا ورتالىق اسكەري وركەستر، ق ر قورعانىس مينيسترلىگىنىڭ قۇرمەت قاراۋىل روتاسى، بي توبى جانە ورتالىق ءانسامبلدىڭ فولكلورلىق-ەتنوگرافيالىق وركەسترى دە بار.
فەستيۆالدە اسكەري مۋزىكانتتار قازاقستاندىق كومپوزيتورلاردىڭ تۋىندىلارىن ايتادى. ولار تەمىرحان قوجابەكوۆتىڭ «تورجەستۆەننوە شەستۆيە» ، نۇرعيسا تىلەندييەۆتىڭ اۋەندەرىنەن پوپۋرري، ايگىلى «ءاليا» جانە «يا شاگايۋ پو موسكۆە» اندەرىن ورىندايدى. فولكلورلىق-ەتنوگرافيالىق وركەستردىڭ بيشىلەرى «اقساۋىت» ءبي كومپوزيتسياسىمەن ونەر كورسەتەدى.
- ءبىز كورەرمەنگە كلاسسيكالىق، زاماناۋي جانە ۇلتتىق مۋزىكانىڭ اسەم اۋەزىن كورسەتىپ، سول ارقىلى مادەنيەتىمىز بەن ءداستۇرىمىزدىڭ وزىندىك ەرەكشەلىگىن جەتكىزۋگە تىرىسامىز. ارينە، وتانىمىزعا دەگەن پاتريوتتىق سەزىم مەن سۇيىسپەنشىلىكتى جەتكىزۋ باستىسى، - دەدى ق ر قارۋلى كۇشتەرى اسكەري-وركەستر باسقارماسىنىڭ باستىعى - باس اسكەري ديريجەر پودپولكوۆنيك الماس يبراگيموۆ.
ەستەرىڭىزگە سالا كەتسەك، «سپاسسك مۇناراسى» فەستيۆالى بيىل 22-31-تامىز ارالىعىندا وتەدى. قازاقستاندىق دەلەگاتسيانىڭ وعان قاتىسۋى حالىقارالىق اۋقىمدى مادەني وقيعا عانا ەمەس، سونىمەن قاتار حالىقتار اراسىنداعى دوستىق پەن ءوزارا تۇسىنىستىكتى ارتتىرۋدىڭ سيمۆولى بولماق. ءىس-شارا حالىقارالىق ىنتىماقتاستىقتى نىعايتۋعا، تاجىريبە الماسۋعا جانە اسكەري مۋزىكالىق مادەنيەتتى ىلگەرىلەتۋگە ىقپال ەتەتىن بولادى.
بۇعان دەيىن حابارلانعانداي، كاسپيدە اسكەري كەمەلەر شەرۋى ءوتتى.