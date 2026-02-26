ق ر دەنساۋلىق ساقتاۋ مينيسترلىگى: قازاقستاندا دارىگەر تاپشىلىعى 19,6 پايىز ازايدى
استانا. KAZINFORM – ق ر دەنساۋلىق ساقتاۋ مينيسترلىگى مەديتسينالىق كادرلاردى دايارلاۋ جانە بەكىتۋ جۇيەسىن قايتا قاراپ جاتىر، دەپ حابارلايدى ۆەدومستۆونىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.
مينيسترلىك دەرەگىنە سايكەس، مامانداردىڭ تاپشىلىعىن تومەندەتۋ جانە ولاردىڭ بىلىكتىلىگىن ارتتىرۋ ءۇشىن مينيسترلىك اقىلى بولىمگە تۇسۋشىلەر ءۇشىن ۇ ب ت شەگىن 80-90 بالعا دەيىن كوتەردى جانە ءۇشىنشى كۋرستان كەيىن ءبىلىمىن مىندەتتى تەكسەرۋدى ەنگىزدى، ونىڭ قورىتىندىسى بويىنشا ۇلگەرمەگەن ستۋدەنتتەر وقۋدان شىعارىلادى.
- تەوريا مەن پراكتيكانىڭ اراسىنداعى الشاقتىقتى ازايتۋ ءۇشىن وقۋ جوسپارلارىنا ءبىر ۋاقىتتا 300 ساعاتتىق بەيىندىك پاندەر قوسىلدى. كادرلاردى دايارلاۋ ەندى ج و و، ستۋدەنت جانە اۋرۋحانا اراسىنداعى ءۇشجاقتى شارتتار جۇيەسى ارقىلى ولاردىڭ بولاشاق جۇمىسقا ورنالاسۋىمەن تىكەلەي بايلانىستى - مۇنداي مىندەتتەمەلەردى رەزيدەنتتەردىڭ 70 پايىزى رەسىمدەگەن. جاس مامانداردىڭ پراكتيكالىق جەلىگە جەدەل شىعۋى ءۇشىن تەراپيا، پەدياتريا جانە حيرۋرگيانى قوسا العاندا، التى نەگىزگى باعىت بويىنشا ينتەرناتۋرا قالپىنا كەلتىرىلدى. بۇل شارالار اۋىلدىق دەنساۋلىق ساقتاۋدى كادرلارمەن بەلسەندى تۇردە تولىقتىرۋعا مۇمكىندىك بەردى، - دەلىنگەن حابارلامادا.
جەرگىلىكتى جەرلەردە دارىگەرلەردى بەكىتۋ ءۇشىن مەملەكەت الەۋمەتتىك قولداۋدى ەكى ەسەگە ارتتىردى: 2025 -جىلى تاپشى ماماندىقتاعى 529 دارىگەر 8,5 ميلليون تەڭگەدەن كوتەرمە جاردەم الدى.
جەڭىلدىكتەر مەن قىزمەتتىك تۇرعىن ءۇيدى پايدالانعان دارىگەرلەر سانىنىڭ جالپى ءوسۋى 30 پايىزدى قۇرادى، بۇل اۋىلدارعا مىڭنان استام ماماننىڭ كەلۋىن قامتاماسىز ەتتى.
مينيسترلىك قارجىلىق ىنتالاندىرۋمەن قاتار مەديتسينالىق پەرسونالدى قورعاۋ قۇرالدارىن ەنگىزىپ جاتىر. ءى ءى م-مەن بىرلەسىپ مەديتسينالىق مەكەمەلەردە پوليتسيا پوستتارى ورناتىلادى، ال جەدەل جاردەم فەلدشەرلەرى ءۇشىن بەينەجەتوندار ساتىپ الىنادى.
سونىمەن قاتار، 190 مىڭ قىزمەتكەردى قامتىعان كاسىبي جاۋاپكەرشىلىكتى ساقتاندىرۋ ينستيتۋتى دامىپ كەلەدى، ونىڭ قىزمەتى قازىر 3,1 ميلليارد تەڭگە كولەمىندە ساقتاندىرۋ قورىمەن قورعالعان.
كەشەندى شارالاردىڭ ناتيجەسىندە قازاقستاندا دارىگەرلەردىڭ جالپى تاپشىلىعى 19,6 پايىزعا، ال اۋىلدىق جەرلەردە 26,7 پايىزعا تومەندەدى.
