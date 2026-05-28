KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    ترەند:
    Jibek Joly TRK
    ق ز
    ترەند:

    ۇ ق ك: دروندار تۋرالى جاعدايعا تۇسىنىك بەردى

    استانا. KAZINFORM - ءماجىلىس كۋلۋارىندا ق ر ۇلتتىق قاۋىپسىزدىك كوميتەتى ءتوراعاسىنىڭ ورىنباسارى ەرلان الداجۇمانوۆ باتىس وڭىردە درونداردىڭ قۇلاۋ فاكتىلەرىنە قاتىستى پىكىر ءبىلدىردى.

    Дрон упал в Западно-Казахстанской области
    فوتو: ب ق و تۇرعىندارىنان

    ونىڭ ايتۋىنشا، جەردەگى شەكارا قىزمەتىن اتقاراتىن شەكارالىق جاساقتار جوعارى بيىكتىكتە ۇشاتىن درونداردى انىقتاي المايدى.

    - «مەملەكەتتىك شەكارا تۋرالى» زاڭعا سايكەس، اۋە كەڭىستىگىندە شەكارانى كۇزەتۋ مىندەتى اۋە قورعانىسى كۇشتەرىنە جۇكتەلگەن. ءال بىز ۆيزۋالدى تۇردە بايقايتىن دروندار بويىنشا ءتيىستى اقپاراتتى قۇزىرلى ورگاندارعا جولدايمىز، - دەدى ول.

    بۇعان دەيىن ەلىمىزدىڭ باتىسىندا دروندار قۇلاۋىنا بايلانىستى ارنايى كوميسسيا قۇرىلعانىن جازعانبىز.

    قوعام
    بەيسەن سۇلتان
    بەيسەن سۇلتان
    اۆتور