ۇ ق ك كولىكتەگى پوليتسيا قىزمەتكەرلەرىنىڭ ۇستالعانىن راستادى
اقتوبە. KAZINFORM - ەكى قىزمەتكەردىڭ ەسكىرتكى تاسىمالىنا قاتىسى بولۋى مۇمكىن. قازىر تەرگەۋ ءجۇرىپ جاتىر.
جەلىدە تاراعان اقپاراتقا سۇيەنسەك، كولىكتەگى پوليتسيا قىزمەتكەرلەرى اقتوبە وبلىسى قاندىاعاش قالاسىندا ۇستالدى. ولار ەسكىرتكى تاسىمالىنا قاتىستى ءىس بويىنشا كۇدىككە ىلىكتى. قىلمىستىق كودەكستىڭ «ەسكىرتكى، پسيحوتروپتىق زاتتاردى، سول تەكتەستەردى وتكىزۋ ماقساتىندا زاڭسىز يەمدەنۋ، ساقتاۋ، تاسىمالداۋ، ولاردى جونەلتۋ نە وتكىزۋ» بابى بويىنشا ءىس قوزعالدى.
- ق ر ۇلتتىق قاۋىپسىزدىك كوميتەتى سۇراۋىڭىزدى قاراستىردى. سوتقا دەيىنگى تەرگەپ-تەكسەرۋ جۇرگىزىلىپ جاتقانىن حابارلايمىز. قىلمىستىق-پروتسەستىك كودەكستىڭ 201-بابىنىڭ 1-تارماعىنا سايكەس وزگە اقپارات جاريا ەتۋگە جاتپايدى، - دەپ جاۋاپ بەردى ق ر ۇ ق ك بولىمشە باستىعى ولجاس بەكتەنوۆ.
ەگەر كۇدىكتىلەردىڭ قىلمىستىق ءىسى دالەلدەنسە، مۇلكى تاركىلەنىپ، 7 جىلدان 12 جىلعا دەيىنگى مەرزىمگە باس بوستاندىعىنان ايىرىلۋى مۇمكىن.