20:16, 24 - قاڭتار 2026 | GMT +5
ق ح ر جاعالاۋ كۇزەتى فيليپپيندىك كەمەنىڭ 17 ەكيپاج مۇشەسىن قۇتقاردى
استانا. KAZINFORM - قىتاي حالىق رەسپۋبليكاسىنىڭ جاعالاۋ كۇزەتى وڭتۇستىك قىتاي تەڭىزىندە اۋدارىلىپ قالعان فيليپپيندىك كەمە ەكيپاجىنىڭ 17 مۇشەسىن قۇتقاردى. بۇل تۋرالى شينحۋا اقپارات اگەنتتىگى حابارلادى.
حابارلاماعا سۇيەنسەك، قحر جاعالاۋ كۇزەتىنە قىتايعا تيەسىلى حۋانيانداو ارالىنان سولتۇستىك-باتىسقا قاراي 55 تەڭىز ءميلى قاشىقتىقتا، بورتىندا 21 ەكيپاج مۇشەسى بار شەتەلدىك جۇك كەمەسىنىڭ اۋدارىلىپ كەتكەنى تۋرالى دابىل تۇسكەن.
ۆەدومستۆو قۇتقارۋ وپەراتسياسىن جۇرگىزۋ ءۇشىن دەرەۋ ەكى كەمەسىن جىبەردى. قۇتقارۋ جۇمىستارى ءالى تولىق اياقتالعان جوق.
ەسكە سالا كەتسەك، وسى ايدىڭ باسىندا نيگەريانىڭ سولتۇستىك-شىعىسىنداعى يوبە شتاتىندا جولاۋشىلار كەمەسى اۋدارىلىپ، 25 ادام مەرت بولدى.
ال گامبيا جاعالاۋىندا 200 ميگرانت مىنگەن كەمە اۋدارىلدى.