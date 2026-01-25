ق ح ر اسكەرىنىڭ جوعارى شەندى گەنەرالدارىنىڭ ۇستىنەن ءىس قوزعالدى
استانا. KAZINFORM – ق ك پ و ك ساياسي بيۋروسىنىڭ مۇشەسى، ورتالىق اسكەري كەڭەستىڭ ءتوراعاسىنىڭ ورىنباسارى چجان يۋسيانىڭ ۇستىنەن ءىس قوزعالدى. بۇل تۋرالى ق ح ر قورعانىس مينيسترلىگىنىڭ رەسمي وكىلى مالىمدەدى.
قىتاي قورعانىس مينيسترلىگىنىڭ رەسمي وكىلى، پولكوۆنيك تسزيان بين 24-قاڭتار كۇنى وتكەن باسپا ءسوز ماسليحاتىندا ق ك پ و ك ساياسي بيۋروسىنىڭ مۇشەسى، ورتالىق اسكەري كەڭەس ءتوراعاسىنىڭ ورىنباسارى چجان يۋسيا مەن قكپ وك مۇشەسى، ورتالىق اسكەري كەڭەس بىرلەسكەن شتابىنىڭ باستىعى ليۋ چجەنليدىڭ ءتارتىپ پەن زاڭدى ورەسكەل بۇزعانى ءۇشىن ق ك پ و ك- ءنىڭ شەشىمىمەن تەرگەۋگە الىنعانىن حابارلادى.
RFI- ءدىڭ دەرەگى بويىنشا، ق ح ر ءتوراعاسى شي جينپيڭ باسقاراتىن ورتالىق اسكەري كەڭەس - قىتايداعى ەڭ جوعارى اسكەري ورگان. ول كومپارتيانىڭ اسكەرگە ابسوليۋتتى باسشىلىعىن قامتاماسىز ەتۋگە جانە ۇلتتىق قورعانىس ماسەلەلەرىن ۇيلەستىرۋگە جاۋاپتى.
قازىرگى كۇندە ورتالىق اسكەري كەڭەستىڭ ءتوراعاسىنىڭ ەكى ورىنباسارى بار. اسكەري تاجىريبەسى مەن ساياسي سالماعىنا وراي چجان يۋسيا اسكەر جۇيەسىندەگى ەڭ ىقپالدى تۇلعالاردىڭ ءبىرى رەتىندە باعالانادى. ال ءتوراعانىڭ كەلەسى ورىنباسارى چجان شەنمين بۇل قىزمەتكە بىلتىرعى قازان ايىندا عانا تاعايىندالعان.
اگەنتتىكتىڭ مالىمەتىنشە، 2012-جىلى شي جينپيڭنىڭ باستاماسىمەن سىبايلاس جەمقورلىققا قارسى اۋقىمدى ناۋقان باستالىپ، اسكەر سالاسى كۇرەستىڭ نەگىزگى سالالارىنىڭ بىرىنە اينالدى. 2023-جىلى ناۋقان اسكەري باسشىلىقتىڭ جوعارعى ەشەلونىنا دەيىن جەتىپ، اسىرەسە زىمىران كۇشتەرى قاتاڭ تازالاۋعا ۇشىرادى.
2025-جىلدىڭ قازان ايىندا، ورتالىق اسكەري كەڭەس ءتوراعاسىنىڭ سول كەزدەگى ەكىنشى ورىنباسارى حە ۆەيدۋن مەن سەگىز جوعارى شەندى گەنەرال سىبايلاس جەمقورلىق ايىپتارى بويىنشا كوممۋنيستىك پارتيانىڭ قاتارىنان شىعارىلعان بولاتىن.
اشىق دەرەككوزدەرگە سايكەس، چجان يۋسيا بيىل 76 جاستا. ول 18 جاسىندا اسكەر قاتارىنا شاقىرىلىپ، 1979-جىلى قىتاي-ۆەتنام سوعىسىنا قاتىسقان. 2012-جىلى قىتاي حالىق-ازاتتىق ارمياسىنىڭ باس جابدىقتاۋ باسقارماسىنىڭ باستىعى قىزمەتىنە تاعايىندالدى. 2017-جىلى ق ك پ- نىڭ XIX سەزىندە ساياسي بيۋرونىڭ مۇشەسى، ورتالىق اسكەري كەڭەستىڭ ءتوراعاسىنىڭ ورىنباسارى بولىپ سايلاندى، 2022-جىلعى ق ك پ- نىڭ XX سەزىندە ايتىلعان لاۋازىمدارعا قايتا سايلاندى. ونىڭ اكەسى – ق ح ر- نىڭ ىرگەسىن قالاسقان گەنەرال چجان جۋنسيۋن.
ليۋ چجەنلي بيىل 62 جاستا. ول 1983-جىلى اسكەرگە الىنىپ، 1986-جىلى قىتاي-ۆەتنام شەكاراسىنداعى اسكەري قاقتىعىستارعا قاتىسقان جانە جاۋىنگەرلىك ەرلىگى ءۇشىن ءبىرىنشى دارەجەلى ەڭبەك جازىلعان. 2015-جىلدىڭ سوڭىندا ليۋ چجەنلي قايتا جاساقتالعان قىتاي حالىقتىق-ازاتتىق ارمياسى قۇرلىق كۇشتەرىنىڭ العاشقى شتاب باستىعى بولىپ تاعايىندالدى. 2021-جىلدىڭ ماۋسىمىندا قۇرلىق كۇشتەرىنىڭ قولباسشىسى قىزمەتىنە كوتەرىلىپ، ەنەرال-پولكوۆنيك شەنىن الدى.
وسىعان ءديىن قىتايدا اقشانى جىلىستاتۋعا قارسى كۇرەستى كۇشەيتۋگە ارنالعان قۇجات قابىلدانعانى تۋرالى جازدىق.