«Palestine 36» فيلمى 2026 -جىلعى وسكار سىيلىعىنا پالەستينانىڭ رەسمي ۇمىتكەرى اتاندى
استانا. KAZINFORM - تۇركيانىڭ TRT تەلەارناسىنىڭ قولداۋىمەن تۇسىرىلگەن «Palestine 36» فيلمى 2026 -جىلى وتەتىن 98-وسكار ماراپاتتاۋ راسىمىنە پالەستينانىڭ رەسمي قاتىسۋشىسى رەتىندە تاڭدالدى، دەپ حابارلادى انادولى.
TRT ارناسىنىڭ حابارلاۋىنشا، فيلمنىڭ رەجيسسەرى كوپتەگەن ماراپاتقا يە بولعان اتاقتى پالەستينالىق كينوگەر انناماري ياسەر، پروديۋسەرى پالەستينالىق ۋساما باۆەرادي بولدى.
فيلمنىڭ اكتەرلار قۇرامىندا حيام ابباس، كامەل ال- باشا، ياسمين ال-ماسري، جالال التاۆيل، روبەرت ارامايو، سالەح باكري، يافا باكري، كاريم داۋد انايا، بيللي حوۋل، دافەر ل’ابيدين، ليام كاننينگەم جانە دجەرەمي ايرونس سىندى الەمدىك دەڭگەيدەگى جۇلدىزدار بار.
«Palestine 36» فيلمى پالەستينا حالقىنىڭ 30 جىل بويى بريتاندىق وتارشىلدىق بيلىگىنە قارسى كوتەرىلىسى تۋرالى باياندايدى.
فيلمنىڭ الەمدىك پرەمەراسى 2025 -جىلدىڭ 4-14-قىركۇيەگىندە وتەتىن 50-تورونتو حالىقارالىق كينوفەستيۆالىنىڭ گالا- كورسەتىلىمى اياسىندا وتەدى.
اننەماري دجاسيردىڭ «ۆادجيب» (Wajib)، «مەن سەنى كورگەندە» (When I Saw You) جانە «وسى تەڭىزدىڭ تۇزى» (Salt of This Sea) فيلمدەرى وسىعان دەيىن وسكارعا ۇسىنىلعان.