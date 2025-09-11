Oracle نەگىزىن قالاۋشى ەڭ داۋلەتتى ادامدار تىزىمىندە ماسكتى باسىپ وزدى
استانا. قازاقپارات - Bloomberg ەسەبى بويىنشا، Oracle اكسيالارى باعاسىنىڭ سەكىرۋىنىڭ ارقاسىندا وسى IT كونسەرنىنىڭ نەگىزىن قالاۋشى لارري ەلليسون يلون ماسكتى باسىپ وزىپ، ەڭ باي ادام بولدى. الايدا، Forbes نۇسقاسى بويىنشا Tesla باسشىسى كوشباسشىلىقتى ساقتاپ قالدى، دەپ حابارلايدى DW اقپارات اگەنتتىگى.
Oracle IT كومپانياسى اكسيالارىنىڭ باعاسى سەكىرگەننەن كەيىن ونىڭ 81 جاستاعى نەگىزىن قالاۋشىسى لارري ەلليسون Bloomberg اگەنتتىگى قۇراستىرعان الەمدەگى ەڭ باي ادامدار تىزىمىندە ميللياردەر يلون ماسكتى باسىپ وزدى. اگەنتتىك ەسەبىنە سايكەس، سارسەنبى، 10 -قىركۇيەكتە ا ق ش-تاعى ساۋدا-ساتتىقتىڭ باسىندا ۋاقىتشا 40 پايىزعا كوتەرىلگەن اكتسيا باعاسىنىڭ كۇرت ءوسۋىنىڭ ارقاسىندا ەلليسوننىڭ بايلىعى شامامەن 100 ميلليارد دوللارعا ءوستى. بۇل - تاريحتا ءبىر كۇندەگى ەڭ ۇلكەن ءوسىم. وسىلايشا، Bloomberg مالىمەتىنشە، ول عالامشارداعى ەڭ باي ادام اتاندى.
رەيتينگ بويىنشا، ەلليسوننىڭ بايلىعى قازىر 393 ميلليارد دوللارعا باعالانسا، ماسكتىڭ بايلىعى 385 ميلليارد دوللاردى قۇرايدى.
الايدا ماسكتىڭ داۋلەتىن 463 ميلليارد دوللارعا باعالاعان Forbes جۋرنالىنىڭ مالىمەتىنشە ، Tesla باسشىسى ءالى دە رەيتينگتە ءبىرىنشى ورىندا تۇر. ونىڭ بايلىعىن ەسەپتەۋ قيىنىراق: ەلليسوننىڭ اكتيۆتەرى نەگىزىنەن ونىڭ Oracle داعى ۇلەسى (40 پايىزدان استام) بولسا، ماسكتىڭ جاعدايىندا ونىڭ Tesla داعى ۇلەسىنەن باسقا، ءبىز ونىڭ SpaceX عارىشتىق تەحنولوگيالار ءوندىرۋشىسى جانە xAI جاساندى ينتەللەكت ازىرلەۋشىسى سياقتى بيرجادان تىس كومپانيالارداعى ۇلەسىن دە ەسكەرۋى كەرەك.
Oracle اكسيالارى كونتسەرننىڭ بۇلتتى بيزنەستەگى ءوسۋ بولجامىنىڭ ارقاسىندا ءوستى. وتكەن توقساندا ونىڭ بۇلتتىق ينفراقۇرىلىمنان تۇسكەن كىرىسى وتكەن جىلمەن سالىستىرعاندا 55 پايىزعا ءوسىپ، 3,3 ميلليارد دوللارعا جەتتى. Oracle اعىمداعى قارجى جىلىنداعى ءوسىم 77 پايىزدى قۇراپ، 18 ميلليارد دوللارعا دەيىن وسەتىنىن بولجاپ وتىر، ال 2030 -جىلعا قاراي كومپانيا بۇلتتى سەگمەنتتەگى ساتىلىمدار 144 ميلليارد دوللارعا جەتەدى شامالاپ وتىر.
بۇعان دەيىن الەمدەگى ەڭ باي %1 ادامنىڭ بايلىعى 33,9 تريلليون دوللارعا وسكەنىن جازعان بولاتىنبىز.