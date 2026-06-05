OpenAI قازاقستاننىڭ ءبىلىم جۇيەسىنە جاساندى ينتەللەكت ەنگىزۋگە اتسالىسادى
استانا. KAZINFORM - جاساندى ينتەللەكت سالاسىنداعى حالىقارالىق كوشباسشى OpenAI كومپانياسى وكىلدەرىنىڭ قازاقستانداعى ساپارى جالعاسىپ جاتىر.
ءبىلىم بەرۋ سالاسىنا ج ي- ءدى ەنگىزۋ بويىنشا ۇلتتىق جوبا اياسىندا OpenAI وكىلدەرى باستامانىڭ تەحنولوگيالىق سەرىكتەسى - Bilim Group كومانداسىمەن كەزدەستى.
كەلىسسوزدەر بارىسىندا تاراپتار جاڭا بۋىن پەداگوگتەرى مەن مامانداردى دايارلاۋ، وقۋ ورىندارىنا ج ي نەگىزىندەگى زاماناۋي ءبىلىم بەرۋ قۇرالدارىن ەنگىزۋ، سونىمەن قاتار ەلىمىزدىڭ ءبىلىم بەرۋ مەكەمەلەرىندە ج ي-دى قولدانۋدىڭ وزىق تاجىريبەلەرىن تاراتۋ باعىتىندا بىرلەسىپ جۇمىس اتقارۋ جولىن تالقىلادى.
سونداي-اق ىنتىماقتاستىقتىڭ جاڭا باعىتتارى قارالدى. قازاقستاندىق كومپانيا ChatGPT Edu جوباسىنىڭ ەلدەگى تەحنولوگيالىق سەرىكتەسى بولىپ ۇلگەردى، ال قازىرگى ۋاقىتتا OpenAI دىڭ رەسمي ايماقتىق سەرىكتەسى اتانۋ تۋرالى ماسەلە تالقىلانىپ جاتىر.
- ءبىز بىرلەسكەن جۇمىستىڭ، اسىرەسە، وتاندىق ءبىلىم بەرۋ پلاتفورمالارىنا OpenAI شەشىمدەرىن كىرىكتىرۋدىڭ الەۋەتى زور دەپ ەسەپتەيمىز. بۇل قادام الەمدىك دەڭگەيدەگى جەرگىلىكتى سەرۆيستەردى ازىرلەۋگە جانە ج يءدى ءبىلىم بەرۋ سالاسىنا ەنگىزۋدىڭ حالىقارالىق ۇلگىسىن كورسەتۋگە مۇمكىندىك بەرەدى. وسىلايشا قازاقستاندا ج ي سالاسىنداعى قۇزىرەتتەردىڭ تولىققاندى ەكوجۇيەسىن قالىپتاستىرۋعا بولادى. الداعى ۋاقىتتا ءبىز OpenAI مەن ءبىلىم بەرۋ باعىتىنان بولەك، ەكونوميكانىڭ ءتۇرلى سالاسىنداعى مامانداردىڭ بىلىكتىلىگىن ارتتىرۋ جانە ج ي قۇزىرەتتەردى دامىتۋ بويىنشا B2B سەرىكتەس رەتىندە جۇمىس ىستەۋدى جوسپارلاپ وتىرمىز، - دەپ اتاپ ءوتتى Bilim Group باس ديرەكتورى الەكساندر ساۆچەنكو.
ايتا كەتەرلىگى، قازاقستان OpenAI كومپانياسى ChatGPT Edu ءبىلىم بەرۋ باستاماسىن جۇزەگە اسىرۋ ءۇشىن تاڭداپ العان الەمدەگى العاشقى التى ەلدىڭ قاتارىنا كىردى. جوبا وقىتۋشىلارعا وقۋ، زەرتتەۋ جانە ءبىلىم بەرۋ باعدارلامالارىن ازىرلەۋ ءۇشىن جاساندى ينتەللەكتىنىڭ زاماناۋي قۇرالدارىنا قولجەتىمدىلىك ۇسىنۋعا باعىتتالعان.
OpenAI مالىمەتتەرى بويىنشا، قازاقستان جاساندى ينتەللەكتىنى قولدانۋ دەڭگەيى جوعارى ەلدەردىڭ قاتارىنا كىرەدى. ChatGPT ءدى ەڭ بەلسەندى پايدالانۋشىلار -18 بەن 34 جاس ارالىعىنداعى جاستار. قازاقستاندىقتار جاساندى ينتەللەكتىنى كوبىنەسە اقپارات ىزدەۋ، پراكتيكالىق ۇسىنىستار الۋ، ماتىندەر جازۋ جانە ولاردى وڭدەۋ ءۇشىن قولدانادى.
جۇمىس كەزدەسۋلەرى اياسىندا پەداگوگتەردى دايارلاۋ، جاساندى ينتەللەكت بويىنشا ساراپشىلار جەلىسىن قالىپتاستىرۋ، ج ي-قۇرالداردى ەنگىزۋ، سونىمەن قاتار OpenAI دىڭ زاماناۋي تەحنولوگيالارىن پايدالانا وتىرىپ، ۇلتتىق ءبىلىم بەرۋ شەشىمدەرىن دامىتۋ ماسەلەلەرىن قاراستىردى.
OpenAI وكىلى كارلوتتا ريەۆيلونىڭايتۋىنشا، مۇنداي باستامالاردى ءساتتى ەنگىزۋ حالىقارالىق شەشىمدەردى ۇلتتىق ءبىلىم بەرۋ جۇيەسىنىڭ ەرەكشەلىكتەرىنە بەيىمدەي الاتىن جەرگىلىكتى سەرىكتەستەرسىز مۇمكىن ەمەس.
- وسىنداي اۋقىمدى جوبا اياسىندا جۇمىس ىستەۋ - ءبىز ءۇشىن زور مارتەبە. ماقساتىمىز - بالاباقشا پەداگوگتەرىنەن باستاپ جوعارى وقۋ ورىندارىنىڭ وقىتۋشىلارى مەن زەرتتەۋشىلەرىنە دەيىن ءبىلىم بەرۋ سالاسىنداعى مامانداردىڭ ChatGPT قۇرالدارىنا قول جەتكىزۋىن قامتاماسىز ەتۋ. بۇل تەحنولوگيالاردى عىلىمي زەرتتەۋلەردە، ساباق بەرۋدە، وقۋ باعدارلامالارىن ازىرلەۋدە جانە جالپى ءبىلىم بەرۋ پروتسەسىندە كەڭىنەن قولدانۋعا بولادى،-دەيدى كارلوتتا ريەۆيلو.
ساپار باعدارلاماسى اياسىندا OpenAI دەلەگاتسياسى قازاقستاننىڭ ءبىلىم بەرۋ سالاسىنىڭ ماماندارىمەن، جوعارى وقۋ ورنى وكىلدەرىمەن كەزدەسىپ، ج ي-ءدى وقۋ پروتسەسىندە قولدانۋ بويىنشا ءبىرقاتار ۆوركشوپ مەن پراكتيكالىق سەسسيا وتكىزدى.