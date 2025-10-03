OpenAI الەمدەگى ەڭ قىمبات جەكە كومپانيا اتاندى
استانا. KAZINFORM - جاساندى ينتەللەكت تەحنولوگياسى بويىنشا الەم كوشباسشىلارىنىڭ ءبىرى - امەريكالىق OpenAI كومپانياسى نارىقتىق كاپيتالداندىرۋ بويىنشا مۋلتيميللياردەر يلون ماسكتىڭ SpaceX كومپانياسىن باسىپ وزىپ، الەمدەگى ەڭ باعالى ستارتاپ اتاندى، دەپ حابارلايدى DW.
ChatGPT ازىرلەۋشىسى ونىڭ قازىرگى جانە بۇرىنعى قىزمەتكەرلەرى كومپانيا اكسيالارىن 6,6 ميلليارد ەۋروعا ساتقاننان كەيىن ونىڭ قۇنى 500 ميلليارد دوللارعا باعالاندى.
ساتىپ الۋشى Thrive Capital, SoftBank Group, Dragoneer Investment Group, MGX جانە T. Rowe Price سياقتى ينۆەستورلاردىڭ كونسورتسيۋمى بولدى.
مامىلە SoftBank ءتىڭ 2025 -جىلدىڭ باسىندا جۇرگىزگەن ءتيىستى ساراپتاماسى كەزىندە تىركەلگەن 300 ميلليارد دوللاردى بولاتىن بۇرىنعى باعالاۋدان ايتارلىقتاي اسىپ تۇسەدى، بۇل كومپانيانى الەمدەگى ەڭ ءىرى ستارتاپقا اينالدىردى.
بىرنەشە كۇن بۇرىن The Information جۋرنالىنداعى ەسەپتە OpenAI ءتىڭ 2025 -جىلدىڭ ءبىرىنشى جارتىجىلدىعىنداعى كىرىسى شامامەن 4,3 ميلليارد دوللارعا جەتتى، 2024 -جىلدىڭ تولىق كەزەڭىمەن سالىستىرعاندا %16 ءوستى.
ChatGPT ماتىندىك بوتتاردىڭ كوشباسشىسى بولىپ تۇر جانە اۆتوماتتاندىرىلعان كەسكىندەر مەن بەينەلەر جاساۋدا باسقا ج ي قۇرالدارىن ۇسىنادى. كومپانيا قور بيرجاسىنىڭ ليستينگىندە بولماعاندىقتان ينۆەستورلاردىڭ قولجەتىمدىلىگى شەكتەۋلى.
يلون ماسكتىڭ SpaceX اەروعارىشتىق كومپانياسى الەمدەگى ەڭ قۇندى جەكە كومپانيا سانالدى، ونىڭ قۇنى - 350 ميلليارد دوللار.
بۇعان دەيىن OpenAI ChatGPT قوسىمشاسىنان قانشا تابىس تاپقانى تۋرالى حابارلاعان ەدىك.