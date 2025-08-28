نيگەريادا تىرىسقاق ىندەتىنەن 8 ادام كوز جۇمدى
استانا. KAZINFORM - نيگەريانىڭ سولتۇستىك-باتىسىنداعى زامفارا شتاتىنىڭ بۋككۋيۋم وكرۋگىندە تىرىسقاق (حولەرا) ىندەتى تاراپ، كەمىندە سەگىز ادام قايتىس بولدى، دەپ حابارلايدى ازەرتادج.
اۋرۋ 11 اۋىلدىق ەلدى مەكەندە 200 دەن استام تۇرعىنعا جۇققان. بۇل تۋرالى بەيسەنبى كۇنى جەرگىلىكتى بيلىك حابارلادى.
مەديتسينالىق كومەكتىڭ شەكتەۋلى بولۋى مەن قاۋىپسىزدىكتىڭ بولماۋى جاعدايدى ودان ءارى قيىنداتىپ وتىر.
تىرىسقاق - لاس سۋ ارقىلى تارالاتىن ينفەكسيا. بۇل اۋرۋ نيگەريادا جيى كەزدەسەدى، سەبەبى اۋىلدىق ايماقتار مەن قالا شەتىندەگى كەدەي اۋدانداردا تازا اۋىزسۋ قاتتى تاپشى.
ىندەت ورشىگەن اۋىلداردىڭ قاتارىندا ناساراۆا- بۋركۋللۋ، گۋرۋسۋ جانە ادابكۋ بار. بۇل ەلدى مەكەندەردە جاعداي كۇردەلى - العاشقى مەديتسينالىق كومەكتىڭ جەتىسپەۋىنەن ناۋقاستاردىڭ كوبى ءۇي جاعدايىندا ەمدەلۋگە ءماجبۇر.
- قازىرگى ۋاقىتتا 21 ادام اۋرۋحاناعا جاتقىزىلدى. ال ءۇش ادام ناساراۆا اۋرۋحاناسىنا دەر كەزىندە جەتكىزىلمەگەندىكتەن قايتىس بولدى، - دەدى گۋرۋسۋ اۋىلىنىڭ اقساقالى مۇحامماد دجيبچي Reuters اگەنتتىگىنە بەرگەن سۇحباتىندا.
ايتا كەتەيىك، زامفارا شتاتى - قارۋلى قىلمىستىق توپتاردىڭ جيى شابۋىل جاسايتىن ايماعى. جەرگىلىكتى تۇرعىندار ولاردى «قاراقشىلار» دەپ اتايدى. سوڭعى ايلاردا زورلىق-زومبىلىق كوبەيىپ، اۋىل شارۋاشىلىعىمەن اينالىسۋ مەن جول ءجۇرۋ حالىق ءۇشىن قاۋىپتى بولىپ كەتكەن. بۇل توپتار اۋىل تۇرعىندارى مەن جول بويىنداعى جولاۋشىلاردى جيى ۇرلاپ، ولاردان اقشا بوپسالايدى.
وسىعان بايلانىستى نيگەريا پارلامەنتىنىڭ دەپۋتاتى سۋلەيمان ابۋباكار گۋمي زامفارا بيلىگى مەن حالىقارالىق ۇكىمەتتىك ەمەس ۇيىمداردى شۇعىل ارەكەت ەتۋگە شاقىردى.
