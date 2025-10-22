نيگەريادا تەرروريستەر 73 ادامدى ۇرلاپ اكەتتى
استانا. KAZINFORM - نيگەريانىڭ زامفارا شتاتىنداعى ەكى اۋىلعا جاسالعان قارۋلى شابۋىل سالدارىنان 73 ادام ۇرلاندى، دەپ حابارلايدى انادولى.
جەرگىلىكتى ب ا ق-تىڭ حابارلاۋىنشا، قارۋلى باندانىڭ مۇشەلەرى زامفارا شتاتىنىڭ بۋزۋگۋ جانە راياۋ اۋىلدارىنا شابۋىل جاسادى.
شابۋىل سالدارىنان 73 ادام ۇرلانىپ، كوپتەگەن ادامدار جاراقات الدى.
وقيعا ورنىنا قاۋىپسىزدىك كۇشتەرى جىبەرىلىپ، تەرگەۋ باستالدى.
نيگەريا بىرنەشە جىلدان بەرى قارۋلى باندالار مەن تەرروريستىك توپتاردىڭ شابۋىلدارىنا تاپ بولىپ كەلەدى. ولاردىڭ اراسىندا بەلگىلى «بوكو حارام» ۇيىمى جانە باتىس افريكاداعى داەش- ءتىڭ ISWAP بولىمشەسى بار. بۇل توپتار ەلدىڭ ءتۇرلى وڭىرلەرىندە ادام ۇرلاۋ، شابۋىلدار مەن تەررورلىق ارەكەتتەردى ءجيى ۇيىمداستىرادى.
نيگەريادا ادام ۇرلاۋ قىلمىسى ءۇشىن ءولىم جازاسى قاراستىرىلعانىمەن، ادامداردى ۇرلاپ، ولاردان اقشا تالاپ ەتۋ وقيعالارى ءجيى كەزدەسەدى.
قارۋلى ادامدار، ادەتتە، ەلدىڭ سولتۇستىگىندەگى اۋىلدار، مەكتەپتەر مەن جولاۋشىلاردى نىساناعا الىپ، اقشا تالاپ ەتەدى.