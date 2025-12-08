نيگەريادا سودىرلار ۇرلاپ اكەتكەن 100 وقۋشى قىز بوساتىلدى
استانا. KAZINFORM - نيگەريا بيلىگى قاراشا ايىنىڭ سوڭىندا سودىرلار ۇرلاپ اكەتكەن اۋليە ماريا كاتوليكتىك مەكتەپ-ينتەرناتىنىڭ 303 وقۋشىسىنىڭ 100 ءىن بوساتتى، دەپ حابارلايدى DW.
100 بالا نيگەريا استاناسى ابۋدجاعا كەلدى. ولار 8-جەلتوقساندا نيگەر مەملەكەتتىك بيلىگىنە تاپسىرىلۋى ءتيىس.
- ءبىز ولاردىڭ ورالۋىن جالبارىنا تىلەدىك. ەگەر بۇل راس بولسا، كەرەمەت جاڭالىق، - دەدى مەكتەپتى باسقاراتىن كونتاگورا ەپارحياسىنىڭ وكىلى دانيەل اتوري.
22-قاراشادا نيگەرياداعى حريستياندار قاۋىمداستىعى نيگەر شتاتىنىڭ پاپيري قالاسىندا ورنالاسقان اۋليە ماريا مەكتەپ-ينتەرناتىنان 303 وقۋشى مەن 12 مۇعالىمنىڭ ۇرلانعانى تۋرالى حابارلادى. كەيىنىرەك تۇتقىنداردىڭ 50 ءى قاشىپ قۇتىلعان.
نيگەرياداعى قارۋلى باندالار جىلدار بويى ەلدىڭ سولتۇستىك-باتىس جانە ورتالىق بولىكتەرىندەگى اۋىلدىق جەرلەردەن ادامداردى اقشا ءۇشىن ۇرلاپ كەلگەن. بۇل شابۋىلداردا مىڭداعان ادام قازا تاپتى. قاراقشىلار بىرنەشە شتاتتى قامتيتىن كەڭ ورماندى القاپتا جاسىرىنىپ ءجۇر.
ەڭ تانىمال وقيعالاردىڭ ءبىرى 2014-جىلدىڭ ساۋىرىندە بولدى، سول كەزدە «بوكو حارام» تەرروريستىك توبىنىڭ سودىرلارى چيبوك قالاسىنداعى ورتا مەكتەپتەن 276 قىز وقۋشىنى ۇرلاپ كەتكەن. كەيىننەن كوپشىلىگى تەرروريستەردەن قاشىپ قۇتىلدى. Amnesty International ۇيىمىنىڭ مالىمەتى بويىنشا، 2024-جىلعى جاعداي بويىنشا ۇرلانعان قىزداردىڭ 82 ءسى ءىز-ءتۇزسىز جوعالىپ كەتكەن.