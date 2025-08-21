نيگەريادا سودىرلار مەشىتكە شابۋىل جاساپ، 27 ادامدى اتىپ كەتتى
استانا. KAZINFORM - نيگەريانىڭ كاتسينا شتاتىنداعى مەشىتكە ناماز ۋاقىتىندا جاسالعان قارۋلى شابۋىلدا كەم دەگەندە 27 ادام قازا تاپتى، دەپ حابارلايدى Al Jazeera.
جەرگىلىكتى تۇرعىنداردىڭ ايتۋىنشا، وقيعا مالۋمفاشي اۋدانىنداعى ۋنگۋۆان مانتاۋ اۋىلىندا تاڭ نامازى كەزىندە بولعان. قارۋلى ادامدار جەرگىلىكتى ۋاقىت بويىنشا ساعات 04:00 شاماسىندا مەشىت ىشىنە وق جاۋدىرعان. شابۋىل ءۇشىن جاۋاپكەرشىلىكتى ازىرگە ەشكىم موينىنا العان جوق.
كەيىنگى جىلدارى مۇنداي شابۋىلدار نيگەريانىڭ سولتۇستىك-باتىس جانە سولتۇستىك-ورتالىق ايماقتارىندا ءجيى ورىن الۋدا. بۇل ايماقتاردا مالشىلار مەن فەرمەرلەر جەر مەن سۋ رەسۋرستارىنىڭ شەكتەۋلىلىگىنە بايلانىستى ءجيى قاقتىعىسادى. مەشىتكە جاسالعان شابۋىلدان زارداپ شەككەندەر دە بار.
بولاشاق شابۋىلداردىڭ الدىن الۋ ءۇشىن ۋنگۋۆان مانتاۋ ايماعىنا ارميا مەن پوليتسيا كۇشتەرى ورنالاستىرىلدى. قارۋلى توپتار جاۋىن- شاشىن كەزىندە ەگىستىك القابىنا تىعىلىپ اۋىلدارعا ءجيى شابۋىل جاسايدى.
ماۋسىم ايىندا نيگەريانىڭ بەنۋە شتاتىندا بولعان تەراكتىدە 100 دەن استام ادام قازا تاپقان بولاتىن. Amnesty International ۇكىمەتتى «كۇندەلىكتى قانتوگىستى» توقتاتۋعا شاقىردى.
ەسكە سالا كەتەيىك، نيگەرياداعى قارۋلى شابۋىلدا 34 سارباز قازا تاپتى.