نيگەريادا جانارماي تاسىمالدايتىن كولىك جارىلىسىنان 35 ادام قازا تاپتى
استانا. KAZINFORM - نيگەريانىڭ ورتالىعىنداعى نيگەر شتاتىندا جانارماي تاسىمالدايتىن كولىك جارىلىسى سالدارىنان كەمىندە 35 ادام قازا تاۋىپ، 46 ادام جاراقات الدى، دەپ حابارلايدى شينحۋا.
جول قاۋىپسىزدىگى بويىنشا فەدەرالدى كورپۋس سەكتورىنىڭ كومانديرى ايشاتۋ ساادۋنىڭ ايتۋىنشا، جارىلىس كاتچا اۋدانىنىڭ ەسسا اۋىلىندا كولىك اۋدارىلعاننان كەيىن بولعان.
«كەيبىر تۇرعىندار توگىلگەن جانارمايدى قۇيىپ الۋعا ارەكەتتەنگەن ساتتە جارىلىس ورىن الدى. كوپتەگەن ادامدار اۋىر كۇيىك جاراقاتىن العان»، - دەدى ول.
پوليسيانىڭ الدىن الا تەرگەۋ ناتيجەسىندە اپاتتىڭ جۇرگىزۋشىنىڭ كولىككە يە بولا الماۋىنان ورىن العانى انىقتالدى.
نيگەر شتاتىنىڭ گۋبەرناتورى موحاممەد ۋمار باگو سەيسەنبى كەشكىسىن جاساعان مالىمدەمەسىندە بۇل وقيعانى «حالىق پەن بيلىك ءۇشىن اسا اۋىر ءارى قايعىلى جاعداي» دەپ اتاپ ءوتتى.
«بۇل شتات تاريحىنداعى تاعى ءبىر كۇيزەلىستى جانە جۇرەك اۋىرتقان وقيعا بولدى. قازا تاپقانداردىڭ وتباسىلارىنا كوڭىل ايتامىز»، - دەدى گۋبەرناتور.
قازىرگى تاڭدا جارىلىستىڭ سالدارىن جويۋ جانە زارداپ شەككەندەرگە مەديتسينالىق كومەك كورسەتۋ جۇمىستارى جۇرگىزىلىپ جاتىر.
ايتا كەتەيىك، نيگەريادا تەرروريستەر 73 ادامدى ۇرلاپ اكەتتى.